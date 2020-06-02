Экономика

АБНАБНСпособ удвоить производство золота нашли в России

Депутаты Госдумы РФ придумали способ вдвое увеличить производство золота в России. Так, авторы законопроекта Дмитрий Ионин и Игорь Ананских предложили отменить ввозной НДС на драгоценные металлы.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

В Швейцарии же, которая лидирует по производству золота, ежегодно перерабатывают около 3,3. тыс. т на четырех заводах, добавил он. По прогнозу Игоря Ананских, после отмены 20-процентного ввозного НДС объемы производства золота в РФ увеличатся как минимум вдвое.
Известиявчера в 17:15

Подробнее о событии

Россия может увеличить объемы производства золота вдвое

Комсомольская правда03:49

В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

Известиявчера в 17:15

В Госдуме придумали, как удвоить производство золота

Телеканал 360°вчера в 21:15

В Государственной думе нашли способ увеличить производство золота

ФедералПрессвчера в 19:34

Законодатели придумали, как удвоить производство золота

ИА Красная Веснавчера в 19:05

Госдума предлагает увеличить в РФ производство драгметаллов

РЕН ТВвчера в 18:19

В России задумали удвоить производство золота

Lenta.ru02:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество

В Свердловской области ожидаются заморозки

По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Уральский меридиан 06:07
6
Происшествия

Трех калининградцев задержали в Польше по пути в Германию

В Польше задержали семью из Калининграда, которые пересекли границу в незаконном месте.
Каскад 10:35
6
Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
325
Путешествия

Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты

Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
JustMedia 04:29
2
Происшествия

В Самаре вылечили младенца с коронавирусом

В Самаре из областной детской инфекционной больницы во вторник выписали месячного ребенка, который переболел коронавирусом.
Российская газета 11:00
4
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

Вашингтон, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США.
REGNUM 09:39
109
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
252
Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
1,6K
Здоровье

Коронавирусом заразились ещё 292 жителя Свердловской области

В Свердловской области коронавирусом за минувшие сутки заразились ещё 292 человека.
Екатеринбург в эфире 11:34
725
Культура

Филипп Киркоров высмеял шоу Елены Малышевой и спел песню про простату

Discover24 06:40
56
Шоу-бизнес

Оскар Кучера переболел коронавирусом

Оказалось, что 45-летний многодетный отец заразился тем самым коронавирусом и самоизолировался дома. COVID-19 нашли и у членов его семьи.
НТВ вчера в 11:48
3
Шоу-бизнес

Юлия Савичева рассказала о потере ребёнка

Певица Юлия Савичева в июле 2017 года стала мамой дочери Анны. Беременность и роды она тщательно скрывала, опасаясь излишнего внимания.
Paparazzi.ru 01:11
4
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Происшествия

Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания в Шереметьеве

Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания на борту прилетевшего из Калининграда в Москву самолета.
Вести.Ru 10:47
4
Финансы

В июне курс доллара может протестировать коридор 67,00-67,35 рубля

Сильная поддержка задана текущим значением простой 200- дневной скользящей средней и равна 67 руб./долл.
Finam.Ru 10:35
Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
296
Общество

Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских

РБК 10:19
20
Шоу-бизнес

Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии

Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 08:48
4
Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
38
Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform вчера в 06:46
23
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
680
Общество

Москвичей предупредили о грозе и ливнях 3 июня

RT на русском 10:31
5
Наука

Найдена крупнейшая вулканическая зона на Земле

Геологи нашли под Новой Зеландией следы огромного магматического пузыря.
ИнфоСМИ 06:32
10
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
9,4K
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
12
Экономика

Свердловский губернатор рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей

Екатеринбург, 2 июня 2020, 17:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о дополнительных мерах поддержки, которые планируется оказать предпринимателям.
REGNUM 10:37
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при резких скачках давление.
АБН 10:45
22
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
415
Кино

Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» собираются возобновить осенью

Родной город 09:06
1
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости 11:20
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное