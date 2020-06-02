В Швейцарии же, которая лидирует по производству золота, ежегодно перерабатывают около 3,3. тыс. т на четырех заводах, добавил он. По прогнозу Игоря Ананских, после отмены 20-процентного ввозного НДС объемы производства золота в РФ увеличатся как минимум вдвое.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы РФ придумали способ вдвое увеличить производство золота в России. Так, авторы законопроекта Дмитрий Ионин и Игорь Ананских предложили отменить ввозной НДС на драгоценные металлы.

Общество В Свердловской области ожидаются заморозки По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °. 6

Происшествия В Самаре вылечили младенца с коронавирусом В Самаре из областной детской инфекционной больницы во вторник выписали месячного ребенка, который переболел коронавирусом. 4

Общество В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. 1,6K

Шоу-бизнес Оскар Кучера переболел коронавирусом Оказалось, что 45-летний многодетный отец заразился тем самым коронавирусом и самоизолировался дома. COVID-19 нашли и у членов его семьи. 3

Шоу-бизнес Юлия Савичева рассказала о потере ребёнка Певица Юлия Савичева в июле 2017 года стала мамой дочери Анны. Беременность и роды она тщательно скрывала, опасаясь излишнего внимания. 4

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.

Финансы В июне курс доллара может протестировать коридор 67,00-67,35 рубля Сильная поддержка задана текущим значением простой 200- дневной скользящей средней и равна 67 руб./долл.

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 296

Общество В Москве опубликованы графики отключения горячей воды Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года. 38

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам. 12