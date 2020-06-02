Экономика
АБНСпособ удвоить производство золота нашли в России
Депутаты Госдумы РФ придумали способ вдвое увеличить производство золота в России. Так, авторы законопроекта Дмитрий Ионин и Игорь Ананских предложили отменить ввозной НДС на драгоценные металлы.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
В Швейцарии же, которая лидирует по производству золота, ежегодно перерабатывают около 3,3. тыс. т на четырех заводах, добавил он. По прогнозу Игоря Ананских, после отмены 20-процентного ввозного НДС объемы производства золота в РФ увеличатся как минимум вдвое.Известиявчера в 17:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество
В Свердловской области ожидаются заморозки
По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Уральский меридиан 06:07
Происшествия
Трех калининградцев задержали в Польше по пути в Германию
В Польше задержали семью из Калининграда, которые пересекли границу в незаконном месте.
Каскад 10:35
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
Путешествия
Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты
Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
JustMedia 04:29
Происшествия
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом
В Самаре из областной детской инфекционной больницы во вторник выписали месячного ребенка, который переболел коронавирусом.
Российская газета 11:00
Происшествия
В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер
Вашингтон, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США.
REGNUM 09:39
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
Здоровье
Коронавирусом заразились ещё 292 жителя Свердловской области
В Свердловской области коронавирусом за минувшие сутки заразились ещё 292 человека.
Екатеринбург в эфире 11:34
Шоу-бизнес
Оскар Кучера переболел коронавирусом
Оказалось, что 45-летний многодетный отец заразился тем самым коронавирусом и самоизолировался дома. COVID-19 нашли и у членов его семьи.
НТВ вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Юлия Савичева рассказала о потере ребёнка
Певица Юлия Савичева в июле 2017 года стала мамой дочери Анны. Беременность и роды она тщательно скрывала, опасаясь излишнего внимания.
Paparazzi.ru 01:11
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Происшествия
Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания в Шереметьеве
Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания на борту прилетевшего из Калининграда в Москву самолета.
Вести.Ru 10:47
Финансы
В июне курс доллара может протестировать коридор 67,00-67,35 рубля
Сильная поддержка задана текущим значением простой 200- дневной скользящей средней и равна 67 руб./долл.
Finam.Ru 10:35
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии
Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 08:48
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Кино
Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix
NewInform вчера в 06:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Общество
Москвичей предупредили о грозе и ливнях 3 июня
RT на русском 10:31
Наука
Найдена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи нашли под Новой Зеландией следы огромного магматического пузыря.
ИнфоСМИ 06:32
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Экономика
Свердловский губернатор рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей
Екатеринбург, 2 июня 2020, 17:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о дополнительных мерах поддержки, которые планируется оказать предпринимателям.
REGNUM 10:37
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при резких скачках давление.
АБН 10:45
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Кино
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» собираются возобновить осенью
Родной город 09:06
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20