Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.

Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны

Футбол «Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита» Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».

Игры Electronic Arts намекает на Titanfall 3 Сам финансист заявил, что, вербуя разработчиков, которые работали над Titanfall 3, компания не задумывалась о продолжении игры. 1

Общество Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах. 338

Политика Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту. 1,9K

Политика Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях». 10

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 482

Экономика Названа главная спасительница российской экономики Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt. 5

Футбол Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.

Экономика Россия выходит из налогового соглашения с Кипром В России началась процедура денонсации. В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. 1K

Технологии NVIDIA может купить разработчика процессоров ARM Nikkei Asian Review отмечает, что один из сценариев предусматривает приобретение корпорацией SoftBank доли в NVIDIA после того, как та купит ARM. 8

Кино Появился свежий ролик «Новых мутантов» В сети появился новый небольшой ролик «Новых мутантов», который посвятили побегу, который пытаются организовать главные герои.

Фигурное катание Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе. 1