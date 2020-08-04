Экономика
Газета.RuПроизводство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
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Политика
Лукашенко назвал враньем версию России о задержании «боевиков»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем версию России о задержании 33 «боевиков», которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:24
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
"Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!" - подписала Королева под общим архивным фото 2018 года.
Paparazzi.ru 07:30
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
Политика
Эксперт: обращение Лукашенко будет определяющим для сторонников интеграции с РФ и Западом
Обращение президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту, которое состоится 4 августа, станет определяющим при голосовании избирателей на предстоящих в республике президентских выборах, причем как для сторонников интеграции с РФ, так и для белорусов, ориентированных на взаимодействие со странами Запада.
ТАСС вчера в 15:18
Армия и оружие
Россия вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море
Москва получила преимущество перед Североатлантическим альянсом (НАТО), завершив строительство газопровода «Турецкий поток».
Вести Крым 09:51
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Политика
Лукашенко предложил изменить Конституцию Беларуси
Как считает Лукашенко, жители Беларуси готовы брать на себя ответственность за судьбу своей родины.
Замана 07:02
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru вчера в 11:58
Экономика
Расходы на деятельность президента РФ с 2021 года могут вырасти
Отмечается, что расходы на работу российского премьер-министра и его аппарата со следующего года могут быть сокращены.
REGNUM 09:42
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru вчера в 10:00
Футбол
«Спартак» заявил, что не может реализовать абонементную кампанию на сезон-2020/21 в полном объёме
Московский «Спартак» сообщил, что из-за введенных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, клуб пока не может реализовать абонементную программу на сезон-2020/21 в полном объеме.
Матч ТВ 15:36
Кино
Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр
Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Netflix заявила о выходе сериала о "золотом веке" видеоигр.
Piter.tv 09:51
Происшествия
В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей
Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
Вести.Ru 13:18
Игры
Electronic Arts намекает на Titanfall 3
Сам финансист заявил, что, вербуя разработчиков, которые работали над Titanfall 3, компания не задумывалась о продолжении игры.
CT news 12:09
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Авто
Из Lada 4х4 сделали дом на колесах за 2,1 миллиона рублей
Стоимость автодома составляет от 1,6 до 2,1 млн рублей в зависимости от оснащения.
Tvoe-avto.com 01:37
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с экс-вратарем «Ахмата» Городовым
Как стало известно Metaratings.ru, бывший вратарь «Ахмата» Евгений Городов подписал контракт с «Краснодаром».
Metaratings 14:34
Космос
Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа
Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
ТАСС вчера в 21:47
Теннис
Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка не заявились на US Open
GoTennis.ru 14:02
Кино
Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Стриминговый сервис Netflix на своем Youtube-канале опубликовал трейлер сериала Ratched («Рэтчед»), в котором рассказывается история медсестры Милдред Рэтчед из романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».
Rambler News Service 14:45
Культура
В Москве стартовали съёмки первого российского сериала о киберспорте
«Эра медведей» станет первым российским сериалом о киберспорте.
Чемпионат 14:20