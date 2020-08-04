Экономика

Газета.RuГазета.RuПроизводство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны

Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
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Около 30 человек погибли в результате взрывов в Бейруте

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Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

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Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга

Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже

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Эксперт: обращение Лукашенко будет определяющим для сторонников интеграции с РФ и Западом

Обращение президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту, которое состоится 4 августа, станет определяющим при голосовании избирателей на предстоящих в республике президентских выборах, причем как для сторонников интеграции с РФ, так и для белорусов, ориентированных на взаимодействие со странами Запада.
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Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
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В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

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Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
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Экономика

Расходы на деятельность президента РФ с 2021 года могут вырасти

Отмечается, что расходы на работу российского премьер-министра и его аппарата со следующего года могут быть сокращены.
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Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи

В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
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«Спартак» заявил, что не может реализовать абонементную кампанию на сезон-2020/21 в полном объёме

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Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Netflix заявила о выходе сериала о "золотом веке" видеоигр.
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В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей

Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
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Electronic Arts намекает на Titanfall 3

Сам финансист заявил, что, вербуя разработчиков, которые работали над Titanfall 3, компания не задумывалась о продолжении игры.
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
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«Краснодар» подписал контракт с экс-вратарем «Ахмата» Городовым

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Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа

Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
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В Москве стартовали съёмки первого российского сериала о киберспорте

«Эра медведей» станет первым российским сериалом о киберспорте.
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