Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны

Россия нарастила производство золота в первую половину 2020 года.В источнике
Подробнее о событии
Банки.ру

Россия в январе — мае увеличила производство золота до 104,31 тонны

Банки.ру10:00
REGNUM

Россия нарастила производство золота в январе-мае на 2,8%

REGNUM10:27
Газета.Ru

Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны

Газета.Ru10:03
Известия

Минфин заявил о росте производства золота в России

Известия10:28
RT на русском

Минфин сообщил о росте производства золота в России

RT на русском09:56
Финмаркет

Россия нарастила производство золота в январе-мае на 3%

Финмаркет09:49
ПРАЙМ

Россия в январе-мае увеличила аффинаж золота на 2,8% - до 104,31 тонны

ПРАЙМ09:41

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
РИА Новости07:03
1K

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета10:14
163

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
111

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК05:52
661

База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу

На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс03:20
1,5K

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости09:58
390

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM09:59
61

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
426