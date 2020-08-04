Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»

Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.