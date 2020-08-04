Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ".
Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».