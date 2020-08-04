Экономика
Газета.RuПроизводство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
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Хоккей
«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кучеров стал автором победного буллита
РИА Новости вчера в 00:53
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стал актер, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Пресненском суде Москвы, где проходит заседание.
РБК 05:07
Политика
Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана
Политика Сегодня вчера в 10:30
Происшествия
В порту Бейрута в результате взрыва погибли десять пожарных
В порту Бейрута в результате взрыва погибла бригада пожарных. Об этом сообщил мэр ливанской столицы Марван Аббуд.
Вести.Ru 05:36
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ради молодой жены активно занимается спортом
Многие решили при этом, что Петросян так старается ради своей молодой жены Татьяны Брухуновой.
Актуальные Новости 00:59
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Технологии
Сотовые ритейлеры переводят trade-in в онлайн
Сотовые ритейлеры планируют сделать доступным дистанционный обмен старой техники на новую, монобрендовый магазин Cstore уже запустил онлайн trade-in для устройств Apple.
ПРАЙМ 02:06
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Общество
В Липецке суд приостановил работу крупного ТРЦ «Европа»
С документами в суд обратился прокурор, он потребовал устранить нарушения требований пожарной безопасности в ТРЦ "Европа" на улице Советской и приостановить деятельность ТРЦ на время устранения.
Kursk.com 05:55
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Политика
4,98% составила явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии
Центризбирком Белоруссии опубликовал результаты явки в первый день досрочного голосования на президентских выборах.
Live24 04:38
Происшествия
Двое военных пострадали при ЧП с мостом на Дальнем Востоке
Двое военнослужащих пострадали во время учений железнодорожных войск по наведению мостовой переправы в районе посёлка имени Тельмана.
RT на русском 04:25
Происшествия
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной.
Piter.tv 04:21
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на пост главы Хабаровского края
Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва», в том случае, если бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал «не вернется или у него будут противопоказания для участия в выборах», то партия намерена выдвинуть Дегтярева на пост главы региона.
RuNews24.ru 03 августа в 20:56
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform вчера в 04:54
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском вчера в 21:09
Армия и оружие
Больше шансов: ракету для С-400 сравнили с оружием «Рафалей» в Индии
Как предполагается, для нейтрализации авиации противника, например, пакистанских истребителей JF-17 Block II и F-16C Fighting Falcon, индийские силы будут применять ракеты большой дальности, такие как Meteor (150-250 километров) для "Рафаль", и 40Н6 (380 километров) для С-400.
Российская газета 05:43
Здоровье
В БСМП Краснодара объяснили очередь из машин скорой помощи
На кадрах видна очередь из автомобилей скорой помощи у приемного отделения.
ЮГ Times 02:52
Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета 05:30
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал 03 августа в 15:28
Авто
Пикап Nissan с пробегом в миллион миль вернули на завод
Курьер Брайан Мерфи из США последние 13 лет проезжал на своём пикапе Nissan Frontier (Navara) около 13 часов ежедневно.
Тарантас Ньюс 04:01