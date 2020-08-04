Экономика
Газета.RuПроизводство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
Общество
После голосования по Конституции данные россиян попали в сеть
Ранее стало известно о том, что данные "утекли" в сеть, из расследования издания "Медуза".
Капитал страны 03:28
Кино
Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30
Студия Disney решила выпустить игровой ремейк мультфильма «Мулан» на стриминговом сервисе Disney+.
АБН 18:49
Кино
Слух о своем переходе из Marvel в DC прокомментировал Райан Рейнольдс
Актер в своем «Твиттер» решил разъяснить ситуацию сам и прокомментировать данную новость.
ГЛАС.RU 09:09
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском 17:40
Происшествия
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове погибшего пилота
Перевозчика обязали выплатить семье летчика, погибшего во время рейса, 29 млн рублей, сообщил «Солидарности» президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.
Солидарность вчера в 05:08
Политика
Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».
RT на русском 18:44
Общество
СМИ: в одном из ангаров бейрутского порта хранились компоненты ракет
Московский Комсомолец 18:39
Экономика
Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых
Аграрии Ростовской области, несмотря на неблагоприятную погоду, собрали 11,68 млн тонн урожая ранних зерновых.
Известия 02:00
Происшествия
Мужчина, напавший на журналиста в 2017 году, снова подрался в день ВДВ
Александр Орлов по прозвищу Колобок, получивший известность после нападения на журналиста НТВ Никиту Развозжаева в парке в 2017 году в день ВДВ, снова оказался в центре потасовки, сообщает РЕН ТВ.
Чемпионат вчера в 14:49
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Футбол
Марко Николич признался, что хотел подписать Кокорина в «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями о новичке «Спартака» Александре Кокорине.
BetOn 11:49
Общество
Мишустин утвердил расширенный список стратегически важных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, расширяется более чем в три раза.
RT на русском 09:15
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Политика
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы 15:58
Футбол
«Локомотив» подпишет контракт с соотечественником тренера Николича
Московский "Локомотив" в ближайшее время подпишет контракт с бывшим защитником итальянской "Перуджи" Слободаном Райковичем.
Газета.Ru 14:44
Футбол
Ферран Торрес перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити»
РИА Новости 15:25
Фигурное катание
ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию
RT на русском 14:52
Происшествия
Начальника следствия спецслужбы провожают на пенсию по совокупности
Начальника следствия спецслужбы провожают на пенсию по совокупности Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 16:35