Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.

Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны

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