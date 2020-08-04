Экономика

Газета.RuГазета.RuПроизводство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны

Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
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