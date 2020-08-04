Экономика
Газета.RuПроизводство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
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Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Общество
Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов 12:31
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Общество
В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей
Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.
РИА Новости 10:31
Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве двух милиционеров в Москве в 1995 году
Чертановский районный суд арестовал Олега Бабаева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников милиции в столице в 1995 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Москва 24 11:22
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
Газета.Ru 11:54
Технологии
Apple заинтересована в приобретении TikTok
Компания Apple намерена приобрести сервис TikTok. Об этом сообщает журналист издания Axios Дэн Примак.
Деловое.ТВ 12:15
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
RT на русском 07:34
Общество
На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска
Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
Lenta.ru 09:41
Армия и оружие
Партия танков Т-80БВМ поступила в Западный военный округ
Партия прошедших модернизацию основных боевых танков Т-80БВМ поступила в подразделение 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской области.
ANNA-News 02 августа в 10:13
Политика
Лукашенко призвал провести выборы в Белоруссии как праздник
RT на русском 12:02
Армия и оружие
МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Москва, 4 августа 2020, 18:21 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 перехватил иностранный самолёт-разведчик над нейтральными водами Баренцева моря.
REGNUM 11:21
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Политика
Кравчук ответил на критику из-за выступления на российском ТВ
Первый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, выступая на российских телеканалах, защищает интересы Украины.
Взгляд.ру 12:54
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Происшествия
Воры в законе стали устраивать драки в Европе
Lenta.ru 03:23
Политика
США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Политика
Дерипаска обвинил Центробанк РФ в поддержке американских санкций
«Центробанк РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали», — написал Дерипаска.
URA.Ru 12:04
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24