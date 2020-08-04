Экономика
Газета.RuПроизводство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
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Общество
В России за сутки выявили 5204 случая коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали 5204 новых случая COVID-19 в 83 регионах.
Известия 03:46
Происшествия
Такси в полете потеряло двигатель на стоянке аэропорта в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
Вести.Ru 03:30
Происшествия
При взрыве в Бейруте пострадали около 2,5 тыс. человек
Еще около 2,5 тыс. человек получили ранения, сообщает RT со ссылкой на местное издание. Взрыв прогремел в районе порта сегодня вечером.
Реальное время вчера в 15:42
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат актера Михаила Ефремова, из-за которого произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев обвинил сторону потерпевших в попытке фальсифицировать доказательства, пишет ТАСС.
Газета.Ru 03:56
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 вчера в 15:07
Происшествия
СМИ сообщают о более сотни погибших после взрыва в Бейруте
По последним данным, взрыв унес жизни более 100 человек, почти 4 тысячи пострадали.
Волга-Каспий 03:13
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых.
РБК 03:24
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии допустил отмену выборов властями
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что власти страны могут использовать историю с задержанием под Минском более 30 россиян для введения чрезвычайного положения в стране и отмены выборов.
РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 70 случаев коронавируса
Общее число скончавшихся в Пермском крае составляет 265 человек.
Evo-rus.com 03 августа в 07:56
Происшествия
Бейрут приходит в себя после мощного взрыва. Дорожные службы приступили к разбору завалов
Волонтеры Ливанского общества Красного Креста спешно доставляют в больницы сотни пострадавших в результате взрыва на складе химикатов в морском порту Бейрута.
ТАСС вчера в 21:21
Происшествия
Бывший агент ЦРУ поставил под сомнение причину взрыва в Бейруте
Роберт Баэр, бывший оперативник Центрального разведывательного управления США, высказал сомнения в официальной версии чудовищного взрыва в Бейруте.
Ридус 03:16
Политика
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия
Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих.
Вести.Ru 03:41
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
Общество
На курортах Турции резко выросло число заражений коронавирусом
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа написал в Twitter, что после открытия границ с Россией на турецких курортах резко увеличилось число заражений.
Газета.Ru 03:03
Кино
Disney раскрыл дату онлайн-премьеры фильма «Мулан»
По словам Боба Чапека, генерального директора Disney, одновременно с запуском фильма на Disney+ «Мулан» появится в прокате в кинотеатрах на тех рынках, где стриминговый сервис компании пока не доступен, а также в тех регионах, где кинотеатры уже открыты.
Моллы.Ru 03:53
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Армия и оружие
Индийский маршал рассказал о преимуществах российских C-400 над французскими «Рафалями»
Актуальные Новости 03:56
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Футбол
Роналду отреагировал на завершение карьеры Касильяса
За всю свою карьеру в составе королевского клуба Касильяс 5 раз выиграл Чемпионат, дважды брал Кубок Испании и трижды Лигу Чемпионов.
Честный рейтинг букмекеров 03:46
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru вчера в 10:35
Гаджеты
В Apple могут выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»
Как ранее в компании официально сообщили, смартфоны флагманской линейки в этом году задержатся на пару недель, при этом их презентация по традиции должна состояться в сентябре.
Astera вчера в 10:06