Политика
REGNUMПройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге
Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.
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Общество
В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
Космос
В центре Млечного Пути обнаружены удивительные объекты
Ученые отмечают, что изучение этих удивительных «радиоарф» позволит лучше понять, как космические лучи распространяются вдоль магнитных полей.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Происшествия
Друзья рассказали об ульяновском школьнике, ранившем учительницу
Друзья и знакомые 15-летнего ученика ульяновской школы, ранившего ножом учительницу, назвали его "спокойным и добрым" сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Футбол
«Брага» уступила «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы
Футболисты шотландского «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов
На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
Гаджеты
Райан Джонсон: Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах
Apple запрещает злодеям использовать в фильмах любые модели iPhone. Интересный факт о корпорации рассказал режиссер Райан Джонсон.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Хоккей
Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина
Хоккейный клуб «Сочи», который был соперником «Торпедо» в борьбе за выход в плей-офф, в параллельном матче проиграл «Северстали» 2:3. Клуб из Краснодарского края не сможет подняться в таблице выше девятой строчки.
Происшествия
Экс-доценту СПбГУ Соколову предъявили еще одно обвинение
Экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили новое обвинение — в незаконном хранении оружия.
Космос
Астрономы нашли у Земли второй спутник
Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Биатлон
Россиянка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
Политика
В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети
Ранее 26 февраля президент России Владимир Путин заявил, что кабинет министров и Госдума должны «вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете».
Кино
Малькевич анонсировал фильм «Шугалей» о ситуации в Ливии
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич анонсировал выход художественного фильма «Шугалей», основанный на реальных событиях.
Происшествия
В Сочи приостановлен поиск детей, которых унесло в Черное море
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Хоккей
Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра
Статистика Артемия Панарина в сезоне-2019/2020 Российский форвард стал седьмым игроком за историю «Рейнджерс», который имеет на своём счету две 10-матчевые результативные серии в одном сезоне.
Происшествия
Мужчина пытался поджечь себя у офиса президента Украины
Неизвестный пытался поджечь себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время митинга против медицинской реформы.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
Гаджеты
Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Армия и оружие
В США назвали способ увеличить дальность Су-30СМ и Су-57
Гао напоминает, что ОСНОД должны получить российские истребители Су-30СМ и Су-57.