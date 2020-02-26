Политика

REGNUMREGNUMПройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге

Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.
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Заседание комитета министров Совета Европы перенесено из Тбилиси в Страсбург

Коммерсантъ11:28

Лавров не приедет в Тбилиси - министериал Совета Европы пройдет в Страсбурге

Sputnik Грузия07:02

Источник: заседание Комитета министров СЕ перенесено из Тбилиси в Страсбург

ТАСС09:44

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

RT на русском08:47

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

РИА Новости08:41

Комитет министров СЕ перенесли после призыва не пускать Лаврова в Тбилиси

РБК10:09

Эксперт: решение о переносе встречи из Тбилиси в Страсбург — оптимальное

REGNUM08:33
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Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе

Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.
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В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
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