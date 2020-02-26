Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.

Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге

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