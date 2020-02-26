Политика
REGNUMПройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге
Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.
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Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Наука
Пережить стресс при посещении ветеринара кошкам помогает особая музыка
По словам ученых, музыка, которая звучит в кабинете у ветеринара, способствует снижению стресса у кошек во время осмотра.
Космос
Телескоп Euclid поможет выяснить, как выглядит темная материя
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Религия
Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане
В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
Политика
Небензя: РФ ждет ответа от США о продлении СНВ-3
Россия ждет от США ответа на предложение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) без каких-либо условий.
Фигурное катание
Трусова выступила с новым показательным номером на шоу «Путь к победе»
Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова представила на ледовом шоу «Путь к победе» новый показательный номер.
Игры
Microsoft назвал характеристики Xbox Series X
Космос
ВКС России следили за потерянной в космосе сумкой
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Кино
Фильм «Индиана Джонс 5» предложен режиссеру «Логана»
Напомним, что фильм "Логан", завершающий историю Росомахи в исполнении популярного актера Хью Джекмана, был выпущен в 2017 году.
Политика
США угрожают Сербии санкциями за покупку вооружений у России
В Государственном департаменте США заявили, что поставки Сербии первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывают серьезные опасения Вашингтона.
Футбол
«Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе
По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».
Футбол
Виллиан не уверен, что останется в «Челси»
Хавбек сборной Бразилии Виллиан рассказал, что не может договориться с «Челси» о продлении контракта.
Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Футбол
Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе
Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Собака спасла хозяина от смерти во сне
Общество
Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн
В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.
Общество
Доходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года
Средний дневной доход московского таксиста с 2012 года сократился в три раза, составив в 2019 году 1382 рублей, в том числе из-за возросшей популярности агрегаторов заказа такси.
Футбол
«Ювентус» всего один раз пробил в створ ворот «Лиона». И проиграл
У Тузара три последних удара в створ ворот в Лиге чемпионов привели к двум голам — сначала «Барселоне», теперь «Юве».
Общество
Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник
14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.
Игры
Появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps
В сети появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps, где различные журналисты поделились своим финальным мнением о метроидвании после нескольких часов игры.
Космос