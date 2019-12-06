Политика
Sputnik МолдоваПройдутся по Молдове: закон о прокуратуре в поле зрения Венецианской комиссии
В ходе заседания планируется рассмотреть проект для Конституционного суда республики. Речь идет о законе о прокуратуре и уголовной ответственности членов высшей судебной инстанции страны. По итогам изучения этого документа Венецианская комиссия представит заключение по данному закону.
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Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»
В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0 (2-й тайм)
Наука
Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками
Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
Политика
Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма
В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
Политика
Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.
Космос
НАСА отправит к Луне женские манекены
Общество
Суд закрыл сафари-парк «Тайган»
Энергетика
Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Политика
Зеленский попал на обложку журнала Time
Украинский президент Владимир Зеленский попал на обложку авторитетного американского журнала Time, который посвятил ему целую статью под названием The Man in the Middle (Человек посередине).
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Армия и оружие
«Бригада Святой Варвары»: Зеленский присвоил почётные наименования подразделениям ВСУ
Гаджеты
«Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной
По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.
Здоровье
В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра
В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Общество
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Политика
Путин заявил о сложностях в переговорах с Украиной по транзиту газа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по транзиту газа идут сложно.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Армия и оружие
Российские С-400 превзошли ожидания турок
Завершились испытания зенитно-ракетных комплексов С-400 турецкими силами ПВО. Как из ситуации выйдет НАТО, осталось под вопросом.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Здоровье
Медики рассказали, как быстрее справиться с кашлем
Зарубежные медики рассказали о том, что быстрее справиться с кашлем помогают простые методы, о которых многие не знают.
Происшествия
Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО
Бывшего руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кузбассу Андрея Бурсина, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", выпустили из СИЗО, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Милла Йовович похвасталась увеличившимся бюстом
В первую очередь Йовович захотела похвастаться увеличившейся грудью.
Политика
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Политика
Китай обогнал Россию в рейтинге угроз США
Список был составлен на основании опроса американцев, по результатам которого 28% респондентов считают главной грозой для США - Китай.
Армия и оружие
Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР
В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.