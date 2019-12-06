В ходе заседания планируется рассмотреть проект для Конституционного суда республики. Речь идет о законе о прокуратуре и уголовной ответственности членов высшей судебной инстанции страны. По итогам изучения этого документа Венецианская комиссия представит заключение по данному закону.

Пройдутся по Молдове: закон о прокуратуре в поле зрения Венецианской комиссии

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