Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может останоситься в мае

Гаджеты Huawei готовит акцию со скидками в 15 тысяч рублей на свои смартфоны Скидки более 10 тысяч рублей получат сразу три модели смартфонов от Huawei – Mate 20, P30 Pro и Mate 20 Pro, при этом последняя подешевеет сразу на 15 тысяч.

Здоровье Онколог прокомментировал гипотезу ученых о заражении раком Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал гипотезу канадских ученых о том, что раковая опухоль может передаваться от человека к человеку.

Гаджеты В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны Xiaomi Mi 9 Lite и Realme 5 Pro вошли в число смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей, которые могут конкурировать с дорогими моделями.

Политика Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате, сообщило РИА Новости.

Происшествия На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая Сегодня на вокзале в Екатеринбурге был оцеплен поезд из Китая. Пассажиров не пускают по первому пути, а рядом дежурит бригада скорой помощи.

Энергетика Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.