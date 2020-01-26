Энергетика

REGNUMREGNUMПрокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может останоситься в мае

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Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
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Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

РИА Новости00:00

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может останоситься в мае

REGNUM08:18
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