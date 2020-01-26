Энергетика
REGNUMПрокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
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Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Космос
На МКС стартовал эксперимент «Терминатор»
Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.
Общество
Си Цзиньпин: распространение коронавируса в Китае ускоряется
Ранее посольство России в Китае заявило, что решает вопрос об эвакуации россиян из закрытого на карантин Уханя.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Спорт
Российская лыжница Непряева выиграла спринт на этапе КМ в Оберстдорфе
Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Политика
Снова Польша: с России требуют репарации за Вторую мировую войну
Еще 21 января журнал Politico опубликовал статью польского премьера, где он, помимо этого, заявил о преувеличенности заслуг советских войск в освобождении Польши и Освенцима, что дало на территории РФ немалый резонанс.
Футбол
Манчестер Сити — Фулхэм 4:0
В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад".
Общество
Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Политика
На Украине рассказали о недовольстве Зеленским в Париже
Из-за паузы после саммита в «нормандском формате» во Франции зреет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Общество
Коляда ответил Познеру на заявление об «уродстве» городов Урала
Режиссер Николай Коляда прокомментировал высказывания журналиста Владимира Познера, ранее раскритиковавшего ситуацию условиями жизни в городах российской периферии.
Происшествия
В Турции число жертв землетрясения достигло 35 человек
Число жертв землетрясения в восточных провинциях Турции выросло до 35. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщило издание Turkiye.
Происшествия
Пьяный полицейский сбил пешехода в Кабардино-Балкарии
Авто
Блоггеры рассказали о 1200-сильном Ramsmobile
Авторы Youtube-канала «ПриветТачка» рассказали о весьма необычном внедорожнике Ramsmobile RM-X2.
Политика
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
Политика
Черные ящики украинского Boeing будут расшифрованы в Иране
Бортовые самописцы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана, будут дешифрованы на территории Ирана.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
В Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек, сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Здоровье
Количество абортов в Татарстане сократилось почти наполовину
Количество абортов в Татарстане сократилось на 42 процента, на 29 процентов сократилось количество случаев прерывания женщинами первой беременности.
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Общество