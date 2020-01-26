Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Космос На МКС стартовал эксперимент «Терминатор» Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.

Общество Си Цзиньпин: распространение коронавируса в Китае ускоряется Ранее посольство России в Китае заявило, что решает вопрос об эвакуации россиян из закрытого на карантин Уханя.

Политика Снова Польша: с России требуют репарации за Вторую мировую войну Еще 21 января журнал Politico опубликовал статью польского премьера, где он, помимо этого, заявил о преувеличенности заслуг советских войск в освобождении Польши и Освенцима, что дало на территории РФ немалый резонанс.

Футбол Манчестер Сити — Фулхэм 4:0 В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад".

Общество Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".

Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.

Здоровье Количество абортов в Татарстане сократилось почти наполовину Количество абортов в Татарстане сократилось на 42 процента, на 29 процентов сократилось количество случаев прерывания женщинами первой беременности.