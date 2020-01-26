Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Общество Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Политика Раскрыты детали задуманной Трампом «сделки века» Президент США Дональд Трамп намерен объявить, что срок для «подготовки» к реализации «сделки века» займет четыре года, и в этот период для Палестины «будут открыты двери».

Армия и оружие Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.

Экономика В России резко увеличились цены на йод В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.

Политика ЦИК начал готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию Центральная избирательная комиссия начала подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ и поручила региональным избиркомам проверить готовность к его проведению.