Энергетика

REGNUMREGNUMПрокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
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Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

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Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
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