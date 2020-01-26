Энергетика
REGNUMПрокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
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Общество
В Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.
Футбол
Головин попал в основу «Монако» на матч со «Страсбуром»
Полузащитник сборной России Александр Головин оказался в стартовом составе «Монако» на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Футбол
Агенты Пёнтека предложили игрока «Челси»
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агенты Пёнтека предложили услуги футболиста «Челси».
Наука
Останки оленей помогли членистоногим и растениям
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Происшествия
В Усть-Илимске задержали мужчину, убившего троих человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, предположительно, убивший троих людей. Убийца дал признательные показания.
Здоровье
Врачи составили список вредных продуктов для людей с диабетом
Ученые назвали продукты, которые вредны диабетикам. Это 8 видов довольно популярной еды.
Шоу-бизнес
Боярская показала фото отца без очков и шляпы. Его трудно узнать
Глава семейства — Михаил Сергеевич — позирует совсем по-домашнему, без привычных очков и шляпы.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Футбол
Как Комличенко забил первый гол за «Динамо»
Политика
Раскрыты детали задуманной Трампом «сделки века»
Президент США Дональд Трамп намерен объявить, что срок для «подготовки» к реализации «сделки века» займет четыре года, и в этот период для Палестины «будут открыты двери».
Армия и оружие
Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования
Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Армия и оружие
Китай получил из России второй полковой комплект С-400 «Триумф»
Россия завершила поставку в Китай второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
Общество
Подруга Маркл: принц Гарри не был счастлив в королевской семье
Маркл убеждена, что принц Гарри не был счастлив в королевской семье. Но она уверена, что ее любовь поможет принцу Гарри стать успешным.
Здоровье
Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку
Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек
26 января сообщалось о 57 погибших от вируса и 2027 случаях инфицирования.
Политика
ЦИК начал готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия начала подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ и поручила региональным избиркомам проверить готовность к его проведению.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Музыка
В Лос-Анджелесе проходит церемония награждения «Грэмми»
В лос-анджелесском Staples Center проходит 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми».
Авто
Названы самые непопулярные японские автомобили в России
Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Происшествия
В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус
На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.