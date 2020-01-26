Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Политика Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.

Политика Путин заявил о недопустимости попыток замолчать преступления нацистов Российский лидер добавил, что любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны, а «наш общий долг — хранить и передавать будущим поколениям правду о самой кровопролитной войне XX столетия».

Общество В Великобритании показали посвященную Brexit монету Уточняется, что тогда же около трех миллионов монет, посвященных Brexit, поступят в банки, магазины и почтовые отделения по всей стране.

Общество Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара» Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).

Космос На МКС стартовал эксперимент «Терминатор» Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.

Финансы Евро и доллар устремились к годовым минимумам Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.

Происшествия В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Армия и оружие В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24 Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».