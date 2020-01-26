Энергетика
REGNUMПрокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
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Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Политика
Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
Происшествия
Загоревшийся в полете самолет сел в Иране
Биатлон
Сборная России обновила антирекорд, проведя 26 гонок без медалей
Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд в рамках Кубка мира, не сумев завоевать медали в 26-й гонке подряд.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Политика
Путин заявил о недопустимости попыток замолчать преступления нацистов
Российский лидер добавил, что любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны, а «наш общий долг — хранить и передавать будущим поколениям правду о самой кровопролитной войне XX столетия».
Хоккей
Ветераны ЦСКА выиграли Кубок легенд, победив в финале «Спартак»
Команда ветеранов ЦСКА одержала победу над «Спартаком» в финале Кубка легенд по хоккею. Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу армейцев.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Происшествия
В Курске две девочки утонули, провалившись под лед
По имеющимся данным, дети провалились под лед и утонули. О случившемся спасателям стало известно от очевидцев.
Общество
В Великобритании показали посвященную Brexit монету
Уточняется, что тогда же около трех миллионов монет, посвященных Brexit, поступят в банки, магазины и почтовые отделения по всей стране.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
Общество
Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»
Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).
Космос
На МКС стартовал эксперимент «Терминатор»
Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.
Финансы
Евро и доллар устремились к годовым минимумам
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Шоу-бизнес
Сына Раисы Рязановой похоронили у могилы Юлии Началовой
Неподалку находится могила певицы Юлии Началовой, передает "Дни.ру". Отмечается, что звезда поп-эстрады любила спектакли с участием Перова.
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Происшествия
Россиянин бросил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку
Мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, бросил своих двух сыновей в аэропорту Шереметьево.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
Кино