Энергетика
REGNUMПрокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
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Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила на слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о том, что Москва пытается "украсть историю Украины-Руси".
Политика
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
Здоровье
Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин
Все школы и детские сады Бердянска (Запорожская область) до конца января закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Армия и оружие
Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17
Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов «Транмиру» в Кубке Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмир Роверс» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк».
Шоу-бизнес
Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты
Бывший муж Лолиты сообщил, что еще не было ни одного суда по бракоразводному процессу, лишь предварительное заседание, несмотря на слова адвоката Сергея Жорина.
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Общество
Рядом с посольством США в Багдаде упали несколько ракет
Сообщений о пострадавших не поступало. Это не первое попадание снарядов в «зеленую зону». На днях у посольства США упали две ракеты.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
Песков: решение об отставке правительства принял Медведев
Решение об отставке правительства Дмитрия Медведева было принято самим кабинетом министров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Авто
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыта до премьеры
В Сети рассекретили внешность «заряженной» и «внедорожной» версий Skoda Octavia четвертого поколения.
Хоккей
ЦСКА победил «Сибирь» и досрочно выиграл дивизион Тарасова
Московский ЦСКА обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Единоборства
Боксер из Украины прокричал имя Майка Тайсона и укусил соперника
Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Политика
Шнуров назвал условия своего ухода в политику
Политикой Шнуров займется лишь при одном условии — если народу действительно будет нужна его помощь.
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Политика
Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
Происшествия
На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая
Сегодня на вокзале в Екатеринбурге был оцеплен поезд из Китая. Пассажиров не пускают по первому пути, а рядом дежурит бригада скорой помощи.
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.