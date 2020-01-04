Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвы05 января в 08:04

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Интерфакс04 января в 11:39

В Белоруссии рассказали об ожидаемых объемах поставок нефти из России

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РБК04 января в 10:49

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новости04 января в 10:37

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС04 января в 10:32

В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUM04 января в 13:24
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
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РИА Новости 01:35
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Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
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Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
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Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за $ 11,2 млн

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Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
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Физики разогнали электроны на чипе

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Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
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Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Роспатент назвал самые любопытные, по мнению ведомства, патенты на изобретения 2019 года.
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В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара

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Уже в следующем году Intel снова может сменить процессорный разъём. На смену LGA 1200 придёт LGA 1700

Источники твердят, что после LGA 1200 компания Intel выпустит процессоры в исполнении LGA 1700, и случится это с выходом процессоров Adler Lake, о которых ранее мы не слышали.
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По приглашению Путина 11 января Россию посетит Меркель

Ангела Меркель, канцлер Германии по приглашению Владимира Путина посетит Россию.
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CES 2020: карманный SSD-накопитель SanDisk вмещает 8 Тбайт данных

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Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

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