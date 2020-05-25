Накануне утром объем газа составлял 9 млн кВт•ч, а в течение прошлой неделе -- 20–30 млн кВт•ч, сообщает агентство «Прайм». Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Общество Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли». 60

Общество Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным. 608

Происшествия Арестованных генералов МВД уволили со службы Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам. 133

Происшествия Ураган в Свердловской области: погибли четыре человека Жертвами урагана в Свердловской области стали четыре человека. Погибли два жителя Екатеринбурга, по одному в Арамили и Полевском. 144

Фигурное катание Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,3K

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 979

Общество Мишустин призвал россиян не планировать отдых за границей Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии, передает ТАСС. 2,8K

Происшествия Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. 2

Гаджеты Сделано сравнение флагманских процессоров Intel и AMD Оказалось, что по техническим данным флагманский Intel и Ryzen 7 3700X примерно идентичны. Зато первый продается на 30-40% дороже.

Политика Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны. 183

Наука Кошки стали домашними питомцами 14 500 лет назад В процессе изучения выяснилось, что сведения об одомашнивании на Кипре около 9500 лет назад не точны.

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 82

Политика Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции. 1,4K