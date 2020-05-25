Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПрокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Накануне утром объем газа составлял 9 млн кВт•ч, а в течение прошлой неделе -- 20–30 млн кВт•ч, сообщает агентство «Прайм». Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
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с чего всё началось

Транзит газа по трубе «Ямал-Европа» снижен почти до нуля

А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.
Интерфаксвчера в 09:06

Подробнее о событии

«Газпром» обнуляет польский транзит

Коммерсантъвчера в 15:40

«Газпром» третий день держит трубопровод «Ямал-Европа» почти сухим

Интерфакс01:31

«Газпром» снижает объемы поставки по газопроводу Ямал—Европа

Московский Комсомолецвчера в 19:59

В Польше газопровод «Ямал-Европа» остается «сухим»

ИА Красная Весна02:57

Поставки газа через Польшу по трубопроводу «Ямал – Европа» упали почти до нуля

Взгляд.рувчера в 11:54

Прокачка газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» упала почти до нуля

ПРАЙМвчера в 11:40

Поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа» снижены почти до нуля

ТАССвчера в 09:55
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Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
1,1K
Происшествия

В Свердловской области выявили ещё одного погибшего от урагана

Полевской, Свердловская область, 26 мая 2020, 09:44 — REGNUM На Среднем Урале скончалась ещё одна жертва урагана.
REGNUM 02:44
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
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Экономика

В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России

Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
РИА Новости вчера в 10:09
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Спорт

Уехавший в США экс-игрок сборной России рассказал о сумасшедших ценах

Газета.Ru 02:36
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Общество

В России провели более 9 млн тестов на коронавирус

"В Российской Федерации проведено более 9,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:27
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Происшествия

В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

Газета.Ru 01:17
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Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
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Политика

Небензя заявил, что США фактически создали на Украине протекторат

Содержание опубликованных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена свидетельствует, что США фактически создали на Украине протекторат.
ТАСС вчера в 16:37
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Шоу-бизнес

Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:33
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1K
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Армия и оружие

Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»

По словам генерала, следует не увеличивать количество военнослужащих, а для начала обеспечить всем необходимым тех, кто уже служит.
Военное обозрение 02:36
Происшествия

В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

РИА Новости 01:15
10
Общество

Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
64
Здоровье

Врач предрек негативные последствия жесткого карантина

Телеведущий и детский врач Евгений Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры.
Lenta.ru вчера в 23:45
2
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,3K
Футбол

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

Metaratings вчера в 12:06
1
Общество

«Рот Фронт» подала в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

Российская компания подала иск в Общий суд Европейского союза с требованием о запрете еще в 2017 году, но положительное решение по нему в сентябре 2018 было аннулировано.
Газета.Ru 02:36
4
Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
3
Шоу-бизнес

Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские звезды оказались в "бедственном положении", поскольку лишились возможности зарабатывать.
Газета.Ru вчера в 07:53
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Гаджеты

ViewSonic представила монитор для игр Elite XG270QC

Megaobzor.com 24 мая в 01:58
Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
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Экономика

Жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу

Согласно новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Государственную Думу, жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей, получат новую льготу.
OAnews вчера в 10:42
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Здоровье

ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
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Наука

Новое устройство поможет получать электричество из тени

Ученые из Национального университета Сингапура придумали, собрали и протестировали устройство, которое преобразует контраст в освещенности между светом и тенью на своей поверхности в электричество.
Популярная механика вчера в 14:13
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold 2 может получить длинный дисплей-полосу

3DNews 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
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