Энергетика
КоммерсантъПрокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Накануне утром объем газа составлял 9 млн кВт•ч, а в течение прошлой неделе -- 20–30 млн кВт•ч, сообщает агентство «Прайм». Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Читать в источнике
Оценить242
с чего всё началось
А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.Интерфаксвчера в 09:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Поставки газа через Польшу по трубопроводу «Ямал – Европа» упали почти до нуля
Взгляд.рувчера в 11:54
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Игры
Геймеры оценили Mafia II: Definitive Edition
Vevby.ru вчера в 08:57
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости вчера в 11:50
Армия и оружие
В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»
"ЦНИИ Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 01:08
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех
В Екатеринбурге из-за сильного штормового ветра упал кран в переулке Низовом. Рабочий получил смертельные травмы.
Российская газета вчера в 12:34
Экономика
Сбербанк снизил ставки рефинансирования ипотеки других банков
Еще Сбербанк предложил свой дисконт к государственной программе льготной ипотеки, снизив ставку с 6,5% до 6,1%. "Объем погашенных кредитов впервые за последние 3 года превысил объем выдач, в результате чего кредитный портфель снизился за апрель на 0,4%", — отметили в банке.
Вести.Ru вчера в 10:18
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170
Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
ВашГород.ру 00:50
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru вчера в 01:37
Здоровье
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Происшествия
На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках
Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM вчера в 11:31
Космос
Китай планирует отправить свой первый зонд к Марсу в июле этого года
Эхо Москвы вчера в 02:33
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Общество
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости вчера в 13:03
Армия и оружие
Военные медики развернули полевой госпиталь в дагестанском Ботлихе
МИР 24 вчера в 23:57
Политика
Нетаньяху: аннексия Западного берега Иордана состоится в июле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан начнется в июле, переносить эту дату власти не намерены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Экономика
Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис
В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
Общество
Вывозной рейс вернул россиян из Индонезии
Российская газета 00:39
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
"На месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:36
Технологии
ОДК поставит ГТЭС для энергоснабжения ледостойкой нефтегазовой платформы «Каменномысское-море» на Арктическом шельфе
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставит комплексную двухтопливную газотурбинную электростанцию для энергоснабжения ледостойкой нефтегазовой платформы "Каменномысское-море" в Ямало-Ненецком АО в интересах ПАО "Газпром".
ЭнергоНьюс вчера в 06:09
Общество
Власти Москвы анонсировали смягчение ограничительных мер
В России за сутки выявлено 8946 новых случаев коронавируса. Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в столице — 2560.
Говорит Москва вчера в 09:55
Общество
Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32