Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПрокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Накануне утром объем газа составлял 9 млн кВт•ч, а в течение прошлой неделе -- 20–30 млн кВт•ч, сообщает агентство «Прайм». Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
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с чего всё началось

Транзит газа по трубе «Ямал-Европа» снижен почти до нуля

А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.
Интерфаксвчера в 09:06

Подробнее о событии

«Газпром» третий день держит трубопровод «Ямал-Европу» почти сухим

Интерфакс01:31

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» упал почти до нуля

Росбалтвчера в 10:11

«Газпром» обнуляет польский транзит

Коммерсантъвчера в 15:40

Поставки газа через Польшу по трубопроводу «Ямал – Европа» упали почти до нуля

Взгляд.рувчера в 11:54

Прокачка газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» упала почти до нуля

ПРАЙМвчера в 11:40

«Газпром» снижает объемы поставки по газопроводу Ямал—Европа

Московский Комсомолецвчера в 19:59

Поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа» снижены почти до нуля

ТАССвчера в 09:55
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Геймеры оценили Mafia II: Definitive Edition

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Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
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На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
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Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости вчера в 11:50
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Армия и оружие

В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»

"ЦНИИ Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 01:08
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Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Происшествия

Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех

В Екатеринбурге из-за сильного штормового ветра упал кран в переулке Низовом. Рабочий получил смертельные травмы.
Российская газета вчера в 12:34
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Экономика

Сбербанк снизил ставки рефинансирования ипотеки других банков

Еще Сбербанк предложил свой дисконт к государственной программе льготной ипотеки, снизив ставку с 6,5% до 6,1%. "Объем погашенных кредитов впервые за последние 3 года превысил объем выдач, в результате чего кредитный портфель снизился за апрель на 0,4%", — отметили в банке.
Вести.Ru вчера в 10:18
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Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

РИА Новости вчера в 12:11
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Общество

В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170

Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
ВашГород.ру 00:50
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
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Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru вчера в 01:37
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Здоровье

В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом

В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
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Происшествия

На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках

Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM вчера в 11:31
Космос

Китай планирует отправить свой первый зонд к Марсу в июле этого года

Эхо Москвы вчера в 02:33
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
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Общество

ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости вчера в 13:03
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Армия и оружие

Военные медики развернули полевой госпиталь в дагестанском Ботлихе

МИР 24 вчера в 23:57
Политика

Нетаньяху: аннексия Западного берега Иордана состоится в июле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан начнется в июле, переносить эту дату власти не намерены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:48
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
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Экономика

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
Общество

Вывозной рейс вернул россиян из Индонезии

Российская газета 00:39
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Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

"На месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:36
Технологии

ОДК поставит ГТЭС для энергоснабжения ледостойкой нефтегазовой платформы «Каменномысское-море» на Арктическом шельфе

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставит комплексную двухтопливную газотурбинную электростанцию для энергоснабжения ледостойкой нефтегазовой платформы "Каменномысское-море" в Ямало-Ненецком АО в интересах ПАО "Газпром".
ЭнергоНьюс вчера в 06:09
Общество

Власти Москвы анонсировали смягчение ограничительных мер

В России за сутки выявлено 8946 новых случаев коронавируса. Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в столице — 2560.
Говорит Москва вчера в 09:55
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Общество

Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
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