Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПрокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Накануне утром объем газа составлял 9 млн кВт•ч, а в течение прошлой неделе -- 20–30 млн кВт•ч, сообщает агентство «Прайм». Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Читать в источнике
Комментировать123
с чего всё началось

Транзит газа по трубе «Ямал-Европа» снижен почти до нуля

А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.
Интерфакс09:06

Подробнее о событии

«Газпром» снижает объемы поставки по газопроводу Ямал—Европа

Московский Комсомолец19:59

«Газпром» обнуляет польский транзит

Коммерсантъ15:40

Поставки газа через Польшу по трубопроводу «Ямал – Европа» упали почти до нуля

Взгляд.ру11:54

Россия резко сократила транзит газа через Польшу

Rambler News Service13:23

Прокачка газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» упала почти до нуля

ПРАЙМ11:40

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» упал почти до нуля

Росбалт10:11

Поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа» снижены почти до нуля

ТАСС09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 23:04, Ашберн
Энергетика

Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами.
Lenta.ru 19:06
7
Общество

Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту

Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
1
Общество

На Сахалине открываются кафе и рестораны

С 26 мая на Сахалине и Курилах возобновят работу рестораны, кафе и столовые.
Росбалт 19:59
2
Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
13
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
1K
Экономика

РЖД урезали инвестиции в проектирование

В ходе встречи Путин подчеркнул, что особое внимание вопросам инвестиционной деятельности компании нужно уделить в связи с тем, что от вложений крупнейших естественных монополий страны "зависит экономическое и социальное самочувствие коллективов, экономическое состояние многих отраслей, которые работают в том числе на РЖД".
Интерфакс 07:03
22
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
1,7K
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек

Абакан, 25 мая 2020, 07:13 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в правительстве республики.
REGNUM 00:13
85
Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Республика Татарстан вчера в 11:53
4
Общество

Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
202
Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
12
Происшествия

Родители по ошибке похоронили живого ребенка

В индийском штате Гуджарат родители по ошибке похоронили ребенка заживо. Об этом сообщает издание The Indian Express.
Lenta.ru 22:10
1
Общество

В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков

15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
77
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
13
Здоровье

ИЦК объяснил рост пациентов с коронавирусом в СФО

По данным центра, за неделю с 19 по 25 мая в среднем по стране наблюдалось сокращение на 9%, в то время как в СФО прирост больных вырос на 71%.
VSE42.RU 09:05
Шоу-бизнес

Из-за Малышевой бросил пить и курить Дибров

Несколько месяцев назад известный российский телеведущий Дмитрий Дибров перенес микроинсульт.
Live24 05:58
1
Общество

С 1 июня начинаются новые выплаты на детей

Если ребенку исполнилось 3 года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей (всего 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Настроение (п. Увельский) 04:04
66
Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com 10:34
58
Единоборства

Олейник: «В UFC мне предложили бой в июне с соперником из топ-5»

Sport24.ru 21:29
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
1,3K
Политика

Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг.
Pravda.Ru 13:14
443
Экономика

В Пермском крае увеличат срок действия СПИК до 15 лет

Власти Пермского края с целью развития промышленности и привлечения инвестиций в регион предложили увеличить срок действия специнвестконтрактов (СПИК) с 10 до 15 лет.
ТАСС 10:01
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
1K
Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
136
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 04:00
14
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
84
Экономика

Компания Махмудова вошла в рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель

Компания «Косминвест» заняла 50 место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли по версии BEFL.
Компания 15:03
4
Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
1,5K
Финансы

Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов

Ввоз наличных евро в марте 2020-го увеличился почти втрое по сравнению с февралем, но общую сумму за месяц нельзя назвать рекордной: сопоставимые месячные объемы европейской валюты поставлялись в Россию и в течение 2019-го.
РБК 22:00
2
Общество

Названы сроки массовой вакцинации людей от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
Онлайн Тамбов.ру 05:18
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное