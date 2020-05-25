А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.

с чего всё началось

Накануне утром объем газа составлял 9 млн кВт•ч, а в течение прошлой неделе -- 20–30 млн кВт•ч, сообщает агентство «Прайм». Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Общество В Петербурге закрасили граффити с Бродским Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской. 260

Игры В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony. 1

Экономика России предсказали череду карантинов до конца этого года В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%. 1,5K

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 723

Общество Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции. 1,4K

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 2

Политика В США потребовали убрать свастики с немецких надгробий Обращение с требованием убрать свастики с трех надгробий немецких военнопленных, захороненных в США, направила в Министерство по делам ветеранов группа законодателей от Демократической и Республиканской партий, 25 мая сообщает The Wall Street Journal.

Гаджеты Хакеры создали джейлбрейк для всех актуальных iPhone и iPad Обычно в Apple быстро реагируют на подобное и закрывают «дыры», которые используют хакеры для взлома iOS и выпуска джейлбрейков. 6

Общество Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2). 44

Экономика Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.

Происшествия Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения Яне Дугарь, которая подозревается в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

Армия и оружие В США обеспокоены планами России пополнить Балтийский флот шестью «Каракуртами» Авторы, комментируя поздравительную речь Главкома ВМФ РФ отмечают, что заявление о поступлении в ближайшем обозримом будущем на Балтийский флот шести кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт" представляет собой попыткой обновить стареющие корабли, стоящие на вооружении. 8

Экономика Путин подписал закон об увеличении страховки по некоторым вкладам Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации и об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по счетам граждан в отдельных случаях, например, при получении наследства или продаже жилья. 11

Энергетика Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года В ближайшие пять лет нефтяной рынок останется в кризисе, цены останутся низкими и будут постоянно сталкиваться с риском нового обвала.

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 428