Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПрокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Накануне утром объем газа составлял 9 млн кВт•ч, а в течение прошлой неделе -- 20–30 млн кВт•ч, сообщает агентство «Прайм». Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
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с чего всё началось

Транзит газа по трубе «Ямал-Европа» снижен почти до нуля

А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.
Интерфакс09:06

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Прокачка газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» упала почти до нуля

ПРАЙМ11:40

Почти до нуля упали поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

Life.ru14:28

Поставки газа через Польшу по трубопроводу «Ямал – Европа» упали почти до нуля

Взгляд.ру11:54

«Газпром» обнуляет польский транзит

Коммерсантъ15:40

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» упал почти до нуля

Росбалт10:11

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» снизился почти до нуля

Компания10:07

Поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа» снижены почти до нуля

ТАСС09:55
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