МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мощности газопровода "Ямал-Европа" не были забронированы на четверг, транзит снова прекращён, свидетельствуют данные газотранспортных операторов Германии и Польши.

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На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена

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