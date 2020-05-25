Возобновился транзит газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа", сообщил оператор Gascade, принимающий сырье в Германии.

с чего всё началось

На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена

Здоровье В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. 36

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1,1K

Общество Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. 383

Общество В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. 319

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 234

Общество Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.

Политика В США приняли закон о санкциях против Китая Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). 41

Общество Болгарский писатель заявил, что Россия «присвоила» кириллицу Огнян Стамболиев в блоге на портале Fakti.bg написал, что Россия вместо благодарности "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.

Общество Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня 1. Мэр продлил режим самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. 5

Политика Пентагон уведомил Конгресс об успехах Украины в борьбе с коррупцией Как сообщает телекомпания CNN «Украина достигли прогресса в борьбе с коррупцией, за счет усиления прозрачности и общественного контроля», что позволяет США осуществить поставки Украине военной техники на $125 млн.

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1K

Энергетика Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 947

Политика Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".

Общество Виктор Томенко оценил взаимодействие между властями в Алтайском крае Сотрудничество становится все более эффективным Виктор Томенко заявил, что взаимодействие между представительной и исполнительной властью в Алтайском крае становится все более содержательным и эффективным. 9

Кино На съёмках «Довода» настоящий самолет врезался в здание Джон Дэвид Вашингтон, исполняющий в ленте главную роль, рассказал, что на съемках режиссер использовал настоящий Boeing 747, который врезался в настоящее здание.

Шоу-бизнес Редкое фото полуобнаженной Мэрилин Монро попало на аукцион Среди выставленных работ был обнаружен редкий снимок, на котором актриса позирует полуобнаженной, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на New York Post.