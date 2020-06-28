Общество
Российская газетаПроход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами. Впервые корабль - символ исполнения мечты - вошел в Неву со стороны Финского залива и Западного скоростного диаметра, который на несколько часов стал грандиозной сценой торжества.
Читать в источнике
Оценить423
Подробнее о событии
Показать все источники
Чем удивили Алые паруса-2020: салют с вантового моста, парящая над водой сцена и космические костюмы
КП - Санкт-Петербургвчера в 21:35
В честь «Алых парусов» в Петербурге состоялось грандиозное пиротехническое шоу
Петербургский дневниквчера в 18:14
Беглов назвал перемещение «Алых парусов» в онлайн подарком выпускникам страны
Невские Новостивчера в 20:37
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Футбол
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге
Матч 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Динамо" завершился со счетом 0:0.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:01
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru 26 июня в 10:45
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова написала заявление в полицию на Марата Башарова
Woman.ru вчера в 11:49
Кино
Киану Ривз вернулся на съемки «Матрицы 4»
Как сообщает TMZ, актеры Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Нил Патрик Харрис были замечены в Берлине, куда они прилетели на съёмки.
Inc-news.ru 25 июня в 17:11
Политика
Украинский журналист признался в ненависти к Украине
Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:58
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Футбол
«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»
Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings вчера в 10:20
Космос
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили
ТАСС вчера в 22:14
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»
«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Норвич Сити» 27 июня в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской больше не может пить
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в своем Instagram фотографию с бокалом красного вина.
Pravda.Ru вчера в 05:30
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
Гаджеты
Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне
По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб сообщила, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
РИА Новости вчера в 17:55
ЖКХ
Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов.
Известия вчера в 20:08
Технологии
В России запущено первое отечественное производство «умных» счетчиков
Первые 30 000 устройств поставят уже в сентябре 2020 года.
Evo-rus.com 00:28
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 26 июня в 14:01
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Единоборства
Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC
Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Российская газета 00:54
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru вчера в 02:29
Игры
В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира
He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады.
Игромания.ру вчера в 08:56
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10