Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами. Впервые корабль - символ исполнения мечты - вошел в Неву со стороны Финского залива и Западного скоростного диаметра, который на несколько часов стал грандиозной сценой торжества.

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

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