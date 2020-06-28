Общество

Российская газетаРоссийская газетаПроход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами. Впервые корабль - символ исполнения мечты - вошел в Неву со стороны Финского залива и Западного скоростного диаметра, который на несколько часов стал грандиозной сценой торжества.
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На «Алые паруса» в Петербурге смотрели с берега Маркизовой лужи, крыш и балконов: фото

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«Делать чудеса своими руками»: как прошел праздник выпускников «Алые паруса»-2020

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Праздник «Алые паруса» в Петербурге завершил Всероссийский выпускной вечер

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«Алые паруса» вышли в море: фоторепортаж с онлайн-праздника

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Беглов назвал перемещение «Алых парусов» в онлайн подарком выпускникам страны

Невские Новостивчера в 20:37

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в телевизионном формате

Санкт-Петербургские ведомости26 июня в 02:07
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Здоровье

В ДНР выявили два новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на два, до 1119, сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава ДНР.
РИА Новости 04:07
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За сутки в России выявили 6800 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6800 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 176 человек скончались, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19.
Республика Татарстан 26 июня в 04:14
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Политика

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
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Общество

Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений

Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала.
Российская газета 03:10
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
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Общество

В Крыму выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки

Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 03:05
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Общество

Кабмин предоставит субсидии банкам для льготных автокредитов семьям с детьми и медикам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях банкам, которые предоставляют льготные автокредиты со скидкой от 10 до 25% семьям с детьми, а также медицинским работникам.
ТАСС 03:32
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Происшествия

В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

Вести.Ru 03:58
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Футбол

«Ман Сити» устроит для «Ливерпуля» чемпионский коридор

Спорт-Экспресс 03:22
Футбол

Талалаев может сменить Божовича в «Крылья Советов»

Андрей Талалаев может сменить на посту главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича.
Metaratings 03:48
Происшествия

В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса

Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС вчера в 11:43
19
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

Известия вчера в 22:08
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Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
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Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
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Футбол

Капитан «Сельты» раскритиковал Смолова в матче с «Барселоной»

Капитан испанской "Сельты" Яго Аспас остался недоволен действиями российского нападающего Федора Смолова в матче с "Барселоной".
РИА Новости 03:19
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com вчера в 04:08
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Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Известия вчера в 21:08
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Футбол

Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»

РИА Новости вчера в 18:18
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Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
Общество

Политика США сделала китайский юань привлекательнее доллара

Пандемия коронавируса отправляет мировую экономику в неизведанные воды, сообщил ФБА "Экономика сегодня" доктор экономических наук Владимир Васильев.
Политическая Экспертиза вчера в 11:57
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Общество

Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета вчера в 19:18
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Здоровье

Ученые выяснили, как кофе влияет на вес человека

Evo-rus.com вчера в 23:55
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Общество

В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию вечером в субботу подверглась хакерской атаке.
РБК вчера в 15:59
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Авто

Названы самые покупаемые японские автомобили в России за май

Что касается отдельных японских моделей, то самым большим спросом в прошлом месяце у россиян пользовался бизнес-седан Toyota Camry с общим числом продаж в 905 единиц.
UfaTime.ru 00:17
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Известия вчера в 15:16
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