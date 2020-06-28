Всё, что будет происходить на сцене, каждый номер имеет отношение к произведениям Грина. В каждом есть деталь, которая намекает на деталь из произведения или особенность героя.

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Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

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