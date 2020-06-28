Общество

Российская газетаРоссийская газетаПроход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами. Впервые корабль - символ исполнения мечты - вошел в Неву со стороны Финского залива и Западного скоростного диаметра, который на несколько часов стал грандиозной сценой торжества.
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Василий Бархатов
Всё, что будет происходить на сцене, каждый номер имеет отношение к произведениям Грина. В каждом есть деталь, которая намекает на деталь из произведения или особенность героя.
— Василий Бархатов, российский театральный режиссёрИзвестия вчера в 10:19

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