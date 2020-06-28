Общество
Российская газетаПроход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами. Впервые корабль - символ исполнения мечты - вошел в Неву со стороны Финского залива и Западного скоростного диаметра, который на несколько часов стал грандиозной сценой торжества.
Читать в источнике
Оценить374
Всё, что будет происходить на сцене, каждый номер имеет отношение к произведениям Грина. В каждом есть деталь, которая намекает на деталь из произведения или особенность героя.
— Василий Бархатов, российский театральный режиссёрИзвестия вчера в 10:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Чем удивили Алые паруса-2020: салют с вантового моста, парящая над водой сцена и космические костюмы
КП - Санкт-Петербург21:35
В честь «Алых парусов» в Петербурге состоялось грандиозное пиротехническое шоу
Петербургский дневник18:14
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 22:11, Ашберн
Общество
Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям
С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня 11:48
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Наука
Ученые из США обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 имеет способность протягивать от пораженных клеток "зловещие щупальца", что позволяет инфекции быстро распространяться по организму.
РИА Новости 19:49
Здоровье
Мясников разрешил пить «запрещенные напитки» в жару
Известный врач и телеведущий Александр Мясников опроверг заявление диетологов о том, что в жару нужно пить только "правильные напитки".
MedikForum.ru 21:02
Футбол
Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".
Газета.Ru 13:27
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 75%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 75%, проголосовали почти 879,7 тыс. человек.
ТАСС 13:16
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
Футбол
Досрочно ставший чемпионом Украины «Шахтер» не сумел обыграть «Зарю»
Донецкий «Шахтер», досрочно ставший чемпионом Украины, принимал «Зарю» в матче 28-го тура. Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Sport24.ru 14:25
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° вчера в 16:18
Происшествия
В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС 11:43
Общество
Полиция опросила журналиста Дождя Павла Лобкова
Полиция опросила журналиста Дождя Павла Лобкова в рамках административного расследования о незаконном получении избирательного бюллетеня.
Дождь вчера в 10:16
Общество
При вакцинации от коронавируса обнаружены тревожные симптомы
О тревожных симптомах вакцинации радио Sputnik рассказал доктор медицинских Михаил Костинов.
Соловей.Инфо 03:35
Футбол
«Байер» — «Майнц». Прогноз: Хаверц, Бендер и Фолланд отведут душу на середняке Бундеслиги
В четырёх предыдущих очных встречах леверкузенцы добыли четыре победы с общим счётом 9:1. 27 июня «Байер» примет «Майнц» в матче 34-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз.
Чемпионат вчера в 07:15
Политика
Помпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море
«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter.
RT на русском 20:32
Футбол
РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»
Российская Премьер-Лига разъяснила причину, по которой "Ростовом" мог быть заявлен Хорен Байрамян на игру 24-го тура чемпионата против "Арсенала".
CT news 16:47
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК 21:25
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Гаджеты
Intel планирует сменить разъём для следующего поколения процессоров
Настольный процессор Intel Alder Lake-S, который должен выйти после Rocket Lake, получит новый сокет LGA 1700.
Народные новости 13:53
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
На отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а над Тихим океаном — истребители F-22 ВВС США.
РБК 13:04
Политика
Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru вчера в 09:10
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
Фигурное катание
Рязанка Александра Трусова номинирована на первую в истории премию ISU
CT news 16:15
Происшествия
СК закрыл дело о доведении до самоубийства срочника в Воронеже
Следственный комитет решил закрыть уголовное делопроизводство о гибели солдата-срочника из Иркутской области Дмитрия Вебера, найденного мёртвым в Воронеже.
News.ru 12:21
Политика
Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах Российской разведки с движением "Талибан" правдива, то президент США Дональд Трамп предал американских военных.
РИА Новости 21:57
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 20:10
Футбол
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге
Интерфакс-Спорт 14:01
Космос
Эксперт: Кремль готовится к параду планет
Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков.
Deita.ru 21:00
Футбол
Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны
Легендарный бразильский форвард Роналдиньо может возобновить карьеру.
Vprognoze.ru 07:14