Общество
Российская газетаПроход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами. Впервые корабль - символ исполнения мечты - вошел в Неву со стороны Финского залива и Западного скоростного диаметра, который на несколько часов стал грандиозной сценой торжества.
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Всё, что будет происходить на сцене, каждый номер имеет отношение к произведениям Грина. В каждом есть деталь, которая намекает на деталь из произведения или особенность героя.
— Василий Бархатов, российский театральный режиссёрИзвестия вчера в 10:19
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В честь «Алых парусов» в Петербурге состоялось грандиозное пиротехническое шоу
Петербургский дневник18:14
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Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия 22:08
Космос
Эксперт: Кремль готовится к параду планет
Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков.
Deita.ru 21:00
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Шоу-бизнес
После 23 лет брака телеведущий Константин Ивлев развелся с женой
Известный российский шеф-повар, ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев бросил супругу после 23 лет брака.
iReactor вчера в 05:33
Общество
Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям
С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня 11:48
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru 18:50
Общество
В Коми до 14 июля продлили режим ограничений из-за коронавируса
Режим ограничений, введенный в Коми на фоне пандемии коронавируса, продлили до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.
Коммерсантъ 19:44
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Российской Федерации с начала июля текущего года вырастут тарифы ЖКХ.
SMINEWS в Островском 13:58
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Футбол
«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»
Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings 10:20
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия 07:48
Политика
Байден заявил, что Трамп предал военных США
Экс-вице-президент США и кандидат в президенты страны от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае если статья в газете The New York Times о контактах российской разведки с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в России)* является правдивой, то президент США Дональд Трамп предал американских военных.
Газета.Ru 23:16
Гаджеты
AMD Ryzen 9 3900XT приблизился к Intel Core i9-10900K в Geekbench
Новый 12-ядерный чип показал результаты заметно выше Ryzen 9 3900X и ещё ближе к Intel Core i9-10900K.
3DNews 25 июня в 03:45
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Космос
Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны
Международная группа ученых, включая японских и американских специалистов, выяснила, что причиной странной неоднородности (на обратной стороне Луны намного меньше кратеров, чем на светлой стороне) является неравномерное распределение веществ группы KREEP по поверхности естественного спутника нашей планеты.
Evo-rus.com 02:44
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК 25 июня в 18:03
Экономика
На поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета
По сравнению с 2020 годом федеральные трансферты ПФР в 2021-2023 годах увеличатся почти на 1 трлн рублей.
Российская газета 25 июня в 02:37
Футбол
Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»
РИА Новости 18:18
Общество
Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом
Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета 19:18
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
Деловое.ТВ 08:20
Экономика
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели 319 человек
В Югре за сутки, на 25 июня, зарегистрировано 319 новых случаев заражения коронавирусом в 15 муниципальных образованиях.
Вестник 25 июня в 03:15
Армия и оружие
В России прошли испытания применения «роя» истребителей
«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
RT на русском 22:40
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru вчера в 09:44
Хоккей
Стала известна зарплата Михаила Воробьева в «Салавате»
Горобзор.ру вчера в 08:06