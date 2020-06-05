Экс-совладелец «Норникеля» считает опасными требования национализировать компанию. Прохоров поддержал Потанина после ЧП на ТЭЦ в Норильске.

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