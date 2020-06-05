Общество

RT на русскомRT на русскомПрохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
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Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

RT на русском06:04

Михаил Прохоров назвал «огульными» призывы национализации «Норникеля»

РЕН ТВ04:52

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

РБК04:41

Прохоров прокомментировал призывы к национализации «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

ТАСС04:40

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

РИА Новости04:37

Михаила Прохорова насторожили «огульные призывы» к национализации «Норникеля»

Интерфакс04:20

Прохоров поддержал Потанина в связи с аварией под Норильском

Коммерсантъ05:32
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В Иркутске похитили торговавшего медицинскими масками бизнесмена

В Иркутске злоумышленник похитил бизнесмена, торговавшего медицинскими масками, после чего привязал его к батарее и избил.
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Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
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В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

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В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом

Самара, 4 июня 2020, 12:39 — REGNUM Еще 63 носителя коронавируса выявили в Самарской области за сутки.
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Происшествия

МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

Коммерсантъ 04:44
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
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Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске

Силовое давление на бизнес в России недопустимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Европе начался бум электрифицированных автомобилей

Мировой экономический кризис, который серьезно ударил по автомобильной сфере, стал причиной снижения продаж транспортных средств, реализованных с января по март 2020 года на 26%.
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Увеличилось число летальных случаев - за сутки от коронавируса умерли еще трое жителей Нижегородской области.
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Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
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Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
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Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

В субботу перед праздником Пятидесятницы Православная Церковь совершает вселенское поминовение всех в вере почивших православных христиан.
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Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км

В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» займется экспортом овощей

Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» Виктора и Александра Линников, крупнейший производитель свинины в России, может начать экспорт овощей.
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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
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