Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

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