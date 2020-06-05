Общество
ФАНПрохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске
Бизнесмен Михаил Прохоров вступился за «Норникель» и раскритиковал призывы к национализации компании, которые звучат после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.
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Политика
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:01 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец 09:51
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Экономика
Средний чек повседневных покупок вырос в мае
В результате средний чек повседневных покупок вырос.
Известия вчера в 19:30
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД
Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Политика
Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
Армия и оружие
На Украине ввели натовские воинские звания
Парламент Украины принял закон, который устанавливает новые воинские звания высшего офицерского состава.
Русская Планета 06:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Здоровье
Медики выявили связь уровня витамина К с осложнениями коронавируса
Медики из Нидерландов определили связь между низким уровнем витамина K в человеческом организме и тяжелыми последствиями коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 22:42
Политика
В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии
Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
Футбол
Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля
Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.
Спорт-Экспресс вчера в 16:27
Политика
Глава Минфина Финляндии подала в отставку
Министр финансов Финляндии, лидер партии "Финляндский центр" Карти Кулмуни в пятницу подала в отставку на фоне скандала, разразившегося после приобретения ею тренингов по ораторскому искусству, оплаченных из госбюджета.
ТАСС 09:02
Общество
Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске
Моя Москва.онлайн 10:37
Общество
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Армия и оружие
Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
Северный флот приступил к слежению за фрегатом ВМС Франции, который 5 июня зашёл в акваторию Баренцева моря.
RT на русском 10:31
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество
Из Twitter Роскосмоса удалили старые записи Дмитрия Рогозина
Telegram-канал «Методичка» обратил внимание, что больше недоступны некоторые публикации.
Говорит Москва 06:29
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело 10:06
Общество
Три российских города отказались проводить парад Победы из-за COVID-19
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что регион не подавал заявки на проведение парада из-за «большого риска заражения коронавирусом».
БИЗНЕС Online 10:59
Политика
Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола
Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
Lenta.ru 08:27
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
Собянин: Масочный режим может продлиться в Москве до осени
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
РИАМО вчера в 02:10
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44