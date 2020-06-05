Бизнесмен Михаил Прохоров вступился за «Норникель» и раскритиковал призывы к национализации компании, которые звучат после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

Прохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске

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