Общество

ВедомостиВедомостиПрохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
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Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

RT на русском06:04

Прохоров прокомментировал призывы к национализации «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

ТАСС04:40

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

РБК04:41

Прохоров поддержал Потанина в связи с аварией под Норильском

Коммерсантъ05:32

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

РИА Новости04:37

Михаила Прохорова насторожили «огульные призывы» к национализации «Норникеля»

Интерфакс04:20

Михаил Прохоров назвал «огульными» призывы национализации «Норникеля»

РЕН ТВ04:52
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Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Газета.Ru 05:58
Футбол

Названы сроки летнего трансферного окна в РПЛ

Летнее трансферное окно в российской Премьер-лиге будет открыто с 26 июля по 16 сентября.
Евро-футбол.ру 08:11
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Газета.Ru 07:47
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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RT на русском 08:56
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Политика

Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии

«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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Политика

Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола

Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Армия и оружие

На Украине ввели натовские воинские звания

Парламент Украины принял закон, который устанавливает новые воинские звания высшего офицерского состава.
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
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Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, несмотря на увеличение количества больных, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
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Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
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Армия и оружие

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Генпрокуратура заинтересовалась работой тульских патологоанатомов

Сегодня представители Генпрокуратуры находятся в Туле.
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Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество

Две сокращенные рабочие недели ждут россиян в июне

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Политика

В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД

Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
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