Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

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