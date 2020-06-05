Общество
ВедомостиПрохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
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Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Футбол
Названы сроки летнего трансферного окна в РПЛ
Летнее трансферное окно в российской Премьер-лиге будет открыто с 26 июля по 16 сентября.
Евро-футбол.ру 08:11
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 09:30
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Политика
Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии
«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.
RT на русском 08:36
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Шоу-бизнес
Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса
Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.
Российская газета 05:45
Происшествия
В Чебоксарах полицейский получил условный срок за изнасилование
Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 3,5 годам тюрьмы условно.
Чебоксары 24 10:36
Политика
Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола
Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
Lenta.ru 08:27
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Армия и оружие
На Украине ввели натовские воинские звания
Парламент Украины принял закон, который устанавливает новые воинские звания высшего офицерского состава.
Русская Планета 06:14
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Общество
Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, несмотря на увеличение количества больных, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
РИА Новости 10:50
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
Армия и оружие
Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
RT на русском 10:31
Происшествия
Генпрокуратура заинтересовалась работой тульских патологоанатомов
Сегодня представители Генпрокуратуры находятся в Туле.
Тульские новости 07:32
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Бывший руководитель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил журналистам, что наслышан о теориях заговора на свой счет – в частности, про якобы намерение вживлять людям чипы под видом вакцинации от коронавируса.
Газета.Ru 02:54
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Две сокращенные рабочие недели ждут россиян в июне
По сведениям Роструда, сокращенная неделя с 8 по 11 июня запланирована в связи с Днем России, накануне праздника, 11 июня, рабочий день сократится на час как предпраздничный.
U74.Ru вчера в 05:31
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД
Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21