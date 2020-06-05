Общество

ВедомостиВедомостиПрохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
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Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

RT на русском06:04

Прохоров поддержал Потанина в связи с аварией под Норильском

Коммерсантъ05:32

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

РИА Новости04:37

Прохоров прокомментировал призывы к национализации «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

ТАСС04:40

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

РБК04:41

Михаила Прохорова насторожили «огульные призывы» к национализации «Норникеля»

Интерфакс04:20

Михаил Прохоров назвал «огульными» призывы национализации «Норникеля»

РЕН ТВ04:52
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика

Путин поручил объективно оценить ущерб от ЧС в Норильске

Президент РФ Владимир Путин поручил бескомпромиссно и объективно оценить ущерб от ЧС в Норильске.
РИА Новости 07:55
Политика

Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата

"Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата", - заявил глава чешского правительства.
ТАСС 07:40
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Общество

Путин возмутился несвоевременным докладом о ЧП с топливом в Норильске

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился из-за несвоевременного информирования о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Норильске.
RT на русском 03 июня в 09:30
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Кино

Слух: Disney разрабатывает ремейк «Чёрного котла»

По слухам, Disney решила заняться разработкой очередного ремейка из своей классической библиотеки — в этот раз выбор пал на «Чёрный котёл».
Игромания.ру 07:45
Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
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Общество

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Футбол

«Урал» усилится нападающим, которым интересовался ЦСКА

Евро-футбол.ру 03:42
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
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Происшествия

Убивших инвалида в Берёзовском подростков обязали выплатить 5 миллионов его семье

ТагилСити.ру 06:23
Общество

В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло

Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
2K
Политика

Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске

Силовое давление на бизнес в России недопустимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:05
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

Российская газета 05:52
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
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Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре

Известия вчера в 10:06
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Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
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Авто

Jeep официально представил Jeep Compass для Европы

Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
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Происшествия

В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину

Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru вчера в 15:04
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Политика

Лукашенко назначил новый состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском вчера в 04:58
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
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Здоровье

Ещё 330 случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

Увеличилось число летальных случаев - за сутки от коронавируса умерли еще трое жителей Нижегородской области.
Kursk.com 05:27
Экономика

В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях.
RT на русском вчера в 11:36
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Здоровье

Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru 06:53
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Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
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Футбол

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.
Газета.Ru 07:09
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