Общество
РБКПрохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
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Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент.
— Михаил Прохоров, российский предпринимательРЕН ТВ 04:52
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Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Здоровье
Больницы Тольятти переполнены из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Больницы Тольятти переполнены из-за большого числа пациентов с коронавирусом, заявил главврач тольяттинской горбольницы №5 Николай Ренц.
Православие и Мир 03:50
Политика
Фетисов поблагодарил бога за то, что его дочь учится в США
Metaratings вчера в 09:18
Политика
Слуцкий назвал цинизмом призыв к России убраться с Ближнего Востока
Призывы к России покинуть регион — наглое и циничное заявление, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.
News.ru 04:26
Общество
Нижегородцы смогут голосовать по поправкам в Конституцию дистанционно
Нижегородская область вошла в число регионов, где избиратели смогут дистанционно проголосовать за поправки в Конституцию РФ.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 10:45
Общество
Владимир Путин объявил режим ЧС в Норильске из-за разлива нефти
Президент России поручил как можно скорее организовать работу по предотвращению возможных негативных последствий для экологии и окружающей среды Красноярского края.
ГТРК Марий Эл 03 июня в 10:55
Наука
Найдено самое древнее сооружение майя
На юге Мексики археологи обнаружили следы гигантского сооружения, длина которого составляет более 1 километра.
Live24 вчера в 05:54
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи
Известия вчера в 15:57
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Происшествия
Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»
Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей.
BFM.ru 03:35
Здоровье
В Пермском крае выявлено более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае было выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, из них 19 человек проходят лечение в больницах, 28 человек без симптомов заболевания изолированы на дому, 2 случая зафиксированы посмертно.
ИА Красная Весна 04:27
Армия и оружие
Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии
Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv вчера в 03:36
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Игры
DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?
Игромания.ру вчера в 09:51
Интернет
Вышло обновление Telegram 6.2 с редактором видео
Напомним, в России Telegram заблокирован с апреля 2018 года.
MobiDevices 03:47
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:29
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
Evo-rus.com 05:10
Наука
Белок кальмара использован для окрашивания человеческих клеток
Ученые отмечают, что они смогли сделать клетки человека благодаря опалесцирующему кальмару Doryteuthis opalescens.
МедиаПоток вчера в 06:56
Киберспорт
Появился первый геймплей Total War Saga: TROY
Первые сутки Total War: Troy будет доступна совершенно бесплатно. Выход стратегии в Steam состоится в августе 2021 года.
Городской портал Новый Нижний вчера в 18:00
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов признался, что переболел коронавирусом
Аргументы и Факты вчера в 18:23
Авто
Дизайн новой BMW M4 раскрыли до премьеры
Как и обычное купе 4-Series, М4 получит радиаторную решетку с огромными «ноздрями» в стиле концепт-кара BMW Concept 4. Единственное отличие — у заряженной версии решетка состоит из горизонтальных ламелей.
AutoNews 04:52
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ 02 июня в 10:00
Общество
МЧС включит сирены и прервёт передачи телеканалов по всей России
Министерство чрезвычайных ситуаций впервые проведёт комплексные проверки готовности систем оповещения на всей территории России в октябре этого года.
SmolDaily 02:10
Культура
Кто помнит ролик-мем «Очень плохая музыка»? С помощью нейросети теперь он доступен в HD-качестве
Авторы ютьюб-канала Veskercon Live придумали гениальную идею: с помощью нейросетей они улучшают качество старых видеороликов, ставших в каком-то смысле культовыми.
Playboyrussia.com вчера в 12:03