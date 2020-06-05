Общество

РБКРБКПрохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Почему Прохоров продал долю в «Норникеле» Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
Читать в источнике
Комментировать451

Подробнее о событии

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

RT на русском06:04

Прохоров поддержал Потанина в связи с аварией под Норильском

Коммерсантъ05:32

Михаила Прохорова насторожили «огульные призывы» к национализации «Норникеля»

Интерфакс04:20

Прохоров прокомментировал призывы к национализации «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

ТАСС04:40

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

РИА Новости04:37

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

РБК04:41

Михаил Прохоров назвал «огульными» призывы национализации «Норникеля»

РЕН ТВ04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Общество

Северодвинск закрывают из-за вспышки коронавируса

В Архангельской области из-за вспышки коронавируса с 6 июня будет ограничен въезд на территорию Северодвинска.
Вести.Ru вчера в 10:44
140
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб

В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Российская газета 06:25
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
87
Политика

Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске

Lenta.ru 06:20
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
1,9K
Общество

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
РИА Новости 01:00
29
Общество

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
18
Политика

Вячеслав Фетисов благодарит бога, что его дочь учится в США

RuNews24.ru 05:47
290
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
73
Общество

Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
ТАСС 06:39
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
32
Авто

В США «горбатый» «Запорожец» выставили на продажу по цене новой Toyota

В Соединенных Штатах продается ЗАЗ-965, стоимость которого соответствует цене нового японского седана.
Car.ru 05:47
Общество

ВОЗ: Отказ от вакцинации от COVID-19 станет опасным явлением

В свою очередь представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что отказ от вакцинации от новой инфекции станет опасным явлением.
Российская газета 06:40
Общество

Илон Маск призвал разделить Amazon

Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
News.ru вчера в 16:03
Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
188
Политика

Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ

Противники министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на акции протеста возле Верховной Рады сожгли старый милицейский УАЗ, символизирующий правоохранительную систему 1990-х.
Lenta.ru 05:52
Происшествия

Эколог назвал «смешной» версию причины ЧП в Норильске

Московский Комсомолец вчера в 09:32
22
Авто

Новую «Волгу» могут выпустить на базе Skoda Octavia

Модернизированная версия "Волги" от Горьковского автомобильного завода может получить базу от чешской Skoda Octavia А8, согласно сообщениям СМИ.
Народные новости 05:34
44
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км

В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
1,5K
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
190
Здоровье

Оценено влияние гипертонии на течение коронавируса

Результаты показали, что у пациентов с гипертонией риск смерти от коронавируса был в 2,12 раза выше, чем у остальных участников исследования после корректировки на факторы, которые могут повлиять на результаты – возраст, пол и другие болезни.
Волгоградская правда 06:20
3
Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
3,2K
Футбол

Латвийский судья необычным образом удалил темнокожего футболиста

NewInform 03:37
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
4
Кино

Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»

News.ru вчера в 08:37
49
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Польша сообщила о завершении первого этапа строительства судоходного канала, путь которого пройдет в обход России.
Деловое.ТВ 02 июня в 06:25
149
Общество

Кремлевские политтехнологи предложили рекламировать голосование по поправкам в Конституцию как «праздник победы над эпидемией»

Кремлевские политтехнологи составили методичку для региональных властей о том, как информировать жителей о голосовании по поправкам в Конституцию — его предлагают позиционировать как «праздник победы над эпидемией», пишет «МБХ медиа».
Дождь 04:27
6
Происшествия

В Иркутске похитили торговавшего медицинскими масками бизнесмена

В Иркутске злоумышленник похитил бизнесмена, торговавшего медицинскими масками, после чего привязал его к батарее и избил.
RT на русском 05:40
27
Хоккей

Брагин возглавил не только сборную России, но и СКА

Валерий Брагин стал главным тренером СКА. Он сменил на этом посту Алексея Кудашова, сообщает пресс-служба питерского клуба.
Pravda.Ru 05:33
Общество

Delivery Club ответил на сообщения о забастовке курьеров

В Delivery Club ответили на сообщения о забастовке курьеров, отметив, что они связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших сотрудников.
Lenta.ru 05:39
12
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное