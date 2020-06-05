Общество
РБКПрохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Почему Прохоров продал долю в «Норникеле» Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
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Общество
Северодвинск закрывают из-за вспышки коронавируса
В Архангельской области из-за вспышки коронавируса с 6 июня будет ограничен въезд на территорию Северодвинска.
Вести.Ru вчера в 10:44
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб
В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Российская газета 06:25
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
РИА Новости 01:00
Общество
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Политика
Вячеслав Фетисов благодарит бога, что его дочь учится в США
RuNews24.ru 05:47
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
ТАСС 06:39
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Авто
В США «горбатый» «Запорожец» выставили на продажу по цене новой Toyota
В Соединенных Штатах продается ЗАЗ-965, стоимость которого соответствует цене нового японского седана.
Car.ru 05:47
Общество
ВОЗ: Отказ от вакцинации от COVID-19 станет опасным явлением
В свою очередь представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что отказ от вакцинации от новой инфекции станет опасным явлением.
Российская газета 06:40
Общество
Илон Маск призвал разделить Amazon
Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
News.ru вчера в 16:03
Политика
Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ
Противники министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на акции протеста возле Верховной Рады сожгли старый милицейский УАЗ, символизирующий правоохранительную систему 1990-х.
Lenta.ru 05:52
Происшествия
Эколог назвал «смешной» версию причины ЧП в Норильске
Московский Комсомолец вчера в 09:32
Авто
Новую «Волгу» могут выпустить на базе Skoda Octavia
Модернизированная версия "Волги" от Горьковского автомобильного завода может получить базу от чешской Skoda Octavia А8, согласно сообщениям СМИ.
Народные новости 05:34
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км
В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Здоровье
Оценено влияние гипертонии на течение коронавируса
Результаты показали, что у пациентов с гипертонией риск смерти от коронавируса был в 2,12 раза выше, чем у остальных участников исследования после корректировки на факторы, которые могут повлиять на результаты – возраст, пол и другие болезни.
Волгоградская правда 06:20
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Кино
Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»
News.ru вчера в 08:37
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Польша сообщила о завершении первого этапа строительства судоходного канала, путь которого пройдет в обход России.
Деловое.ТВ 02 июня в 06:25
Общество
Кремлевские политтехнологи предложили рекламировать голосование по поправкам в Конституцию как «праздник победы над эпидемией»
Кремлевские политтехнологи составили методичку для региональных властей о том, как информировать жителей о голосовании по поправкам в Конституцию — его предлагают позиционировать как «праздник победы над эпидемией», пишет «МБХ медиа».
Дождь 04:27
Происшествия
В Иркутске похитили торговавшего медицинскими масками бизнесмена
В Иркутске злоумышленник похитил бизнесмена, торговавшего медицинскими масками, после чего привязал его к батарее и избил.
RT на русском 05:40
Хоккей
Брагин возглавил не только сборную России, но и СКА
Валерий Брагин стал главным тренером СКА. Он сменил на этом посту Алексея Кудашова, сообщает пресс-служба питерского клуба.
Pravda.Ru 05:33
Общество
Delivery Club ответил на сообщения о забастовке курьеров
В Delivery Club ответили на сообщения о забастовке курьеров, отметив, что они связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших сотрудников.
Lenta.ru 05:39