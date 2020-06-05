Общество
РБКПрохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
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Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент.
— Михаил Прохоров, российский предпринимательРЕН ТВ 04:52
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Причины погромов в США раскрыл бывший американский полицейский
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Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
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Британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще одну часть фантастической кинофраншизы "Чужой", сообщает LA Times.
Газета.Ru вчера в 07:20
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Мероприятие Guerrilla Collective отложили на неделю
Организаторы Guerrilla Collective объявили, что отложили мероприятие на неделю, чтобы поддержать протестующих в США и движение Black Lives Matter.
Игромания.ру 02:48
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Первых туристов выбрали для полёта на МКС на Crew Dragon
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Статью об опасности гидроксихлорохина отозвали из The Lancet
Статью об одном из самых крупных исследований эффективности антималярийного препарата гидроксихлорохина против коронавирусной инфекции отозвали из научного журнала The Lancet сами авторы.
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В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
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Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+
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В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля
Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 06:47
Культура
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На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру 03 июня в 10:52
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
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Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
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Shraibikus News 03 июня в 04:29
Авто
Lada признали худшим брендом, но «Нива» - вне конкуренции
Организаторы всемирно известного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми прекрасных автомобилей от худших автомобильных брендов.
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Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
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В сети появился первый 3D-макет iPhone 13
Если взглянуть на 3D-макет iPhone 12 и iPhone 13, то можно заметить несколько очевидных различий.
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В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
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В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США Хаос в США играет на руку Москве и Пекину, заявили в Израиле.
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Футболисты «Бенфики» пострадали после нападения на автобус команды
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Вышел новый клип Бузовой на песню «Орбит без сахара»
Российская певица Ольга Бузова представила в Сети свой новый клип на песню «Орбит без сахара».
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Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
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