Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент.

Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Происшествия Причины погромов в США раскрыл бывший американский полицейский В США поводом, а не причиной массовых беспорядков стала смерть Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией. 17

Общество Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 2,4K

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,5K

Общество МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России. 74

Киберспорт Мероприятие Guerrilla Collective отложили на неделю Организаторы Guerrilla Collective объявили, что отложили мероприятие на неделю, чтобы поддержать протестующих в США и движение Black Lives Matter.

Технологии Статью об опасности гидроксихлорохина отозвали из The Lancet Статью об одном из самых крупных исследований эффективности антималярийного препарата гидроксихлорохина против коронавирусной инфекции отозвали из научного журнала The Lancet сами авторы.

Общество Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Авто Lada признали худшим брендом, но «Нива» - вне конкуренции Организаторы всемирно известного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми прекрасных автомобилей от худших автомобильных брендов.

Гаджеты В сети появился первый 3D-макет iPhone 13 Если взглянуть на 3D-макет iPhone 12 и iPhone 13, то можно заметить несколько очевидных различий.

Общество В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Футбол Футболисты «Бенфики» пострадали после нападения на автобус команды "Бенфика" возвращалась на базу с домашнего матча чемпионата Португалии против "Тонделы", завершившегося со счётом 0:0. Нападавших не остановил конвой сопровождения команды.