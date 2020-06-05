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Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

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