Общество

РБКРБКПрохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
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Михаил Прохоров
Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент.
— Михаил Прохоров, российский предпринимательРЕН ТВ 04:52

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Михаил Прохоров навал опасными призывы национализировать «Норникель»

Говорит Москва04:53

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Ведомости04:51

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

РБК04:09

Прохоров вступился за «Норникель»

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Михаила Прохорова насторожили «огульные призывы» к национализации «Норникеля»

Интерфакс04:20

Прохоров прокомментировал призывы к национализации «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

ТАСС04:40

Михаил Прохоров назвал «огульными» призывы национализации «Норникеля»

РЕН ТВ04:52
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
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Футбол

Лигу чемпионов могут доиграть в России

Матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти на территории России, об этом рапортует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру вчера в 01:58
Общество

Delivery Club проверит сообщения о возможной забастовке курьеров

Сервис доставки еды Delivery Club проверит сообщения о готовящейся забастовке курьеров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
РБК вчера в 15:17
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
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Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале упала в 7,8 раза

АК "Алроса" по итогам первого квартала 2020 года сократила чистую прибыль по МСФО почти в 7,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
ПРАЙМ 05:03
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Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США.
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Общество

В Норильске локализовали разлив дизельного топлива

Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:20
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Японский журналист предложил отобрать Курилы у России

Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
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Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»

Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей.
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Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
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Армия и оружие

В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.
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Правительство РФ одобрило выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным в российских регионах и городе Байконур, сообщается на сайте кабмина.
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
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Кино

Фильм «Годзилла против Конга» получил возрастной рейтинг

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Политика

Число задержанных экстремистов в США приближается к 10 тысячам

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Журналистская правда вчера в 03:02
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Депутат МГД рассказала о разработанной в Москве методике реабилитации детей после COVID-19

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Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
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23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

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Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Общество

За сутки в России подтвержден 8831 случай COVID-19

За сутки в России подтвержден 8831 случай COVID-19 в 85 регионах.
Российская газета вчера в 03:35
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Культура

Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале

С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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В сети появился первый 3D-макет iPhone 13

Если взглянуть на 3D-макет iPhone 12 и iPhone 13, то можно заметить несколько очевидных различий.
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В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км

В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
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Здоровье

Минздрав России назвал новый симптом коронавирусной инфекции

Стало известно, что одним из первых симптомов коронавирусной инфекции могут стать поражения кожи.
Prо Город Пенза 03 июня в 11:15
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Полицейские в Магнитогорске избили дубинкой мужчину без маски

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Брагин возглавил сборную России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной страны по хоккею.
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