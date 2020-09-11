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РИА Новости
РИА Новости

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Генеральная прокуратура Берлина получила запрос для оказания юридической помощи России и для получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального. Об этом сообщается в Twitter ведомства. Запрос получен от юридического управления сената немецкой столицы.В источнике
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Газета.Ru

Прокуратура Берлина не может дать новую информацию о запросе РФ по Навальному

Газета.Ru12:01
Московский Комсомолец

Генпрокуратура Берлина получила запрос по Навальному

Московский Комсомолец06:52
РИА Новости

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

РИА Новости09:33
РБК

Прокуратура Берлина получила запрос от России по ситуации с Навальным

РБК07:30
Комсомольская правда

Германия назвала условие, при котором передаст России информацию по Навальному

Комсомольская правда07:23
RT на русском

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

RT на русском07:10
ТАСС

Прокуратура Берлина пока не может предоставить новые данные по ситуации с Навальным

ТАСС11:38

В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — сказал заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.
RT на русском15:28

Счета Panda Doc в Белоруссии заблокированы

Официально нескольким сотрудникам компании вменяются хищения, однако Panda Doc связывает блокировку счетов с тем, что ее глава Микита Микадо поддержал протесты в стране, говорится в заявлении руководства стартапа.
Известия12:01
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Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Интерфакс08:33
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