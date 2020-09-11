Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
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Генеральная прокуратура Берлина получила запрос для оказания юридической помощи России и для получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального. Об этом сообщается в Twitter ведомства. Запрос получен от юридического управления сената немецкой столицы.В источнике
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Германия назвала условие, при котором передаст России информацию по Навальному
Комсомольская правда07:23