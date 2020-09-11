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РИА Новости
РИА Новости

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Генеральная прокуратура Берлина получила запрос для оказания юридической помощи России и для получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального. Об этом сообщается в Twitter ведомства. Запрос получен от юридического управления сената немецкой столицы.В источнике
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Газета.Ru

Прокуратура Берлина не может дать новую информацию о запросе РФ по Навальному

Газета.Ru12:01
RT на русском

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

RT на русском07:10
РИА Новости

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

РИА Новости09:33
РБК

Прокуратура Берлина получила запрос от России по ситуации с Навальным

РБК07:30
Комсомольская правда

Германия назвала условие, при котором передаст России информацию по Навальному

Комсомольская правда07:23
ТАСС

Прокуратура Берлина пока не может предоставить новые данные по ситуации с Навальным

ТАСС11:38
Московский Комсомолец

Генпрокуратура Берлина получила запрос по Навальному

Московский Комсомолец06:52

Ученые из Германии обнаружили замедляющий время механизм

В своей научном исследовании немецкие ученые доказали, что магнитосфера работает как большой ускоритель частиц, разгоняя электроны таким образом, что время для них значительно замедляется относительно окружающей среды.
МедиаПотоквчера в 14:57

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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В Демидовской больнице Нижнего Тагила после ремонта открыли реанимацию

Сегодня, 11 сентября, новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в Нижний Тагил, чтобы открыть отремонтированное отделение реанимации Демидовской больницы.
КП - Екатеринбург07:51
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Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
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РПЛ выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска, из-за который футбольный клуб "Уфа" не смог вовремя заселиться в гостиницу и начать подготовку к матчу седьмого тура против "Тамбова".
Газета.Ru12:21

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфакс03:58
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Ключевого фигуранта дела Фургала выпустили из СИЗО под домашний арест

Именно Мистрюков дал признательные показания о том, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского в 2004-2005 годах.
ProUfu.ruвчера в 09:41
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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