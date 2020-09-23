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Известия

Прокуратура Болгарии обвинила двух дипломатов России в шпионаже

В январе власти Болгарии уже объявили персонами нон грата двух других российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева заявила, что дипломаты, скорее всего, будут высланы из страны.В источнике
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Телеканал 360°

Политика перевешивает экономику. Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже

Телеканал 360°вчера в 16:13
ТАСС

Россия оставляет за собой право ответить на высылку дипломатов из Болгарии

ТАССвчера в 12:13
Коммерсантъ

Посольство России назвало безосновательной высылку дипломатов из Болгарии

Коммерсантъвчера в 12:52
Интерфакс

Посольство РФ в Софии пригрозило ответом на высылку дипломатов

Интерфаксвчера в 13:23
РИА Новости

Болгария выслала двух российских дипломатов

РИА Новостивчера в 13:12
Известия

МИД Болгарии признал двух российских дипломатов персонами нон грата

Известиявчера в 12:50
РБК

Посольство не увидело доказательств для высылки дипломатов из Болгарии

РБКвчера в 14:22

Суд в Греции приговорил двух граждан РФ к 600 годам тюрьмы

К тюремным срокам по 300 лет каждому приговорил суд Греции двоих российских моряков, за организацию перевозок в страну нелегальных мигрантов, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, 23 сентября передает ТАСС.
Суд в Греции приговорил двух граждан РФ к 600 годам тюрьмы
ИА Красная Веснавчера в 12:09
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Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live24вчера в 05:35
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Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло вчетверо

Количество обломков от взорвавшегося в космосе в мае бака российского разгонного блока "Фрегат" увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости20:08

Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Фактывчера в 11:34
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБКвчера в 05:42
6

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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