Политика
Вести.RuПрокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС. Как сообщил глава прокуратуры Сотир Цацаров, пока расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается.
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Прокуратура Болгарии обвинила пророссийского активиста в шпионаже на Россию
Московский Комсомолец09:59
В Болгарии по подозрению в шпионаже задержали секретаря движения «Русофилы»
Новая газетавчера в 13:10
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
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Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
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Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины
Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
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Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
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США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Здоровье
В Приморье выявлено два новых очага вируса африканской чумы свиней
Два новых очага вируса АЧС выявлено в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия
Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека
Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
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Политика
Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле
Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".
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Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне
Sport24.ru 09:17
Здоровье
По программе «Земский доктор» в Дагестане трудоустроено уже 147 врачей
По программе «Земский доктор» в этом году уже трудоустроились 147 врачей. Такие данные приводит Минздрав республики.
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Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Футбол
«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США
RT на русском 11:15
Экономика
В Минприроды заявили о зависимости части экономики России от погоды
«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — заявил он в ходе заседания совета при ведомстве.
RT на русском 09:53
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Футбол
Гендиректор «Зенита» вошел в исполком Ассоциации европейских клубов
Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев пошел в исполнительный комитет Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).
МК-Спорт 10:04
Баскетбол
Аргентина победила Сербию и вышла в полуфинал ЧМ
Сборная Аргентины оказалась сильнее команды Сербии в четвертьфинале чемпионата мира в Китае. Встреча завершилась со счетом 97:87.
Матч ТВ 08:57
Происшествия
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Камера наружного наблюдения сняла на видео подозреваемых в зверском избиении 26-летнего парня в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ 11:07
Шоу-бизнес
Петров пошутил над прогулявшей сбор труппы Асмус
Перед началом нового сезона в театрах всегда проходит сбор труппы. Одна из таких встреч состоялась в столичном театре имени Ермоловой.
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Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя
Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года.
Известия 00:43
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Хоккей
«Трактор» прервал серию побед, проиграв «Адмиралу» во Владивостоке
Челябинский обзор 08:16
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
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Из-за тайфуна 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио
Около 13 тыс. человек вынужденно провели ночь в международном аэропорту Нарита близ Токио из-за тайфуна «Факсай».
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Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Армия и оружие
Разработчик раскрыл особенности новейшего корвета «Меркурий»
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ТК Звезда 07:48
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Черчесов ответил на вопрос о совмещении
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
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Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22