Политика

Вести.RuВести.RuПрокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже

В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС. Как сообщил глава прокуратуры Сотир Цацаров, пока расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается.
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Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже

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