Политика
РБКПрокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
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с чего всё началось
Проведено 11 обысков, изъяты телефоны и документы, среди которых доклад от Малинова о геостратегической переориентации Болгарии в сторону России, сообщает Радио Болгария.ИноСМИ09:31
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Прокуратура Болгарии обвинила пророссийского активиста в шпионаже на Россию
Московский Комсомолец09:59
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:29, Вашингтон
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На презентации Apple представят новый iPhone 11
Сегодня зрители увидят новый iPhone 11. Apple уже показала новый планшет с диагональю 10,2 дюйма и дисплеем Retina.
Мойка78 13:58
Политика
Помпео прокомментировал сообщения СМИ об американском шпионе в России
Госсекретарь США МАйк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.
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Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский
Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
Коммерсантъ 13:46
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Общество
Власти Москвы учредили премии за разработку лучших цифровых проектов
Власти Москвы учредили премии за разработку лучших цифровых проектов.
Агентство Москва 07:12
Гаджеты
Apple представила новый игровой сервис
РИА Новости 13:16
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика
CNN: Трамп настороженно относится к информации от шпионов
Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал опасения по поводу того, что использование американской разведкой шпионов, действующих на чужой территории, может подорвать его личные отношения с лидерами этих государств, а также отзывался о таких людях как о предателях своей страны.
ТАСС 12:27
Финансы
ЦБ оценил «дыру» в балансе РАМ Банка в 1,8 млрд рублей
"Дыра" в капитале РАМ Банка, лицензия которого была отозвана 26 июля текущего года, составляет 1,791 млрд рублей, следует из материалов Центробанка.
Банки.ру 11:53
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Футбол
Азар и Хамес возобновили тренировки в общей группе «Реала»
Полузащитники «Реала» Эден Азар и Хамес Родригес восстановились после травм и возобновили тренировки в общей группе команды.
Sport24.ru 12:39
Происшествия
В США водитель Tesla уснул за рулем, пока мчался по трассе
Отмечается, что электрокар ехал на автопилоте со скоростным режимом до 100 км / ч В США водитель электрокара Tesla уснул за рулем, пока автомобиль мчался по трассе в Массачусетсе.
Аргументы и Факты 12:41
Происшествия
В Нижегородской области два человека пострадали при пожаре на складе
Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
РИА Новости 13:59
Шоу-бизнес
Пугачева и Киркоров обсудили новую песню ее старшего внука
Филипп Киркоров сделал в своем инстаграме репост со страницы старшего внука Аллы Пугачевой музыканта Никиты Преснякова, который днем ранее опубликовал видео на песню Statues.
РИА Новости 09:40
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года
В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия 11:38
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Футбол
«Спартак» примет участие в турнире в США
Pravda.Ru 10:42
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Главного полицейского Липецкой области отправили в отставку
По данным Most.tv, указом президента России Владимира Путина Молоканова отправили в отставку еще 7 сентября, но документ официально не опубликован.
REGNUM 04:37
Кино
«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах
Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
АМИТЕЛ 10:58
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка: есть раненые
Свободная Пресса 14:08