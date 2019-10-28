Политика

ТАССТАССПрокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.
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Болгария выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

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В Болгарии заявили о высылке российского дипломата

RT на русском11:22

Болгария заявила о высылке российского дипломата

РИА Новости10:39

Болгария высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Коммерсантъ10:54

Прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже

РБК10:46

Власти Болгарии заподозрили российского дипломата в шпионаже

Интерфакс11:02

Болгария высылает российского дипломата

ТАСС11:10
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Происшествия

Неизвестный атаковал мечеть во Франции

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
BFM.ru 12:09
Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки

В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
REGNUM 12:02
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru 03:35
Армия и оружие

Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии

НАТО не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 12:31
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Lenta.ru вчера в 20:03
Армия и оружие

Украина назвала условия разведения сил в Донбассе

Командующий штабом операции Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко назвал поэтапные условия разведения сил и средств в Донбассе.
Lenta.ru 12:38
Политика

Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого

RT на русском 12:12
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Армия и оружие

Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами

19 октября 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан.
Lenta.ru 13:11
Политика

Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
РБК 12:44
Футбол

Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 06:20
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Общество

Охранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Происшествия

СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

РИА Новости 11:20
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Транспорт

Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками

Министерство транспорта разрабатывает приборы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок, за сдачу которых будут начисляться бонусы на оплату проезда.
Gazeta.SPb вчера в 17:32
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Кино

Макото Синкай планирует выпустить следующий фильм в 2022 году

Японский режиссер Макото Синкай, чья картина "Дитя погоды" выходит в российский прокат 31 октября, рассчитывает выпустить следующий фильм через три года.
ТАСС 01:10
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Экономика

РБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.
ТАСС вчера в 22:20
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru 04:15
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Происшествия

Бывший зампред жилищного комитета арестован по делу о наркотиках

Бывшему заместителю председателя жилищного комитета в Санкт-Петербурге Акиму Гашенко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Диалог 13:15
Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян в ближайшее время.
Газета.Ru 05:36
Кино

Режиссер Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф

Известному режиссеру Дэвиду Линчу вручили статуэтку «Оскар» за вклад в кинематограф.
It`s My City 10:00
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

Интерфакс 05:45
Гаджеты

Apple выпустила новые наушники AirPods Pro. Названа цена в России

Российская газета 12:54
Шоу-бизнес

В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного

Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan 06:36
Путешествия

Аксенов: Крым побил рекорд постсоветского периода по турпотоку

RuNews24.ru 06:35
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