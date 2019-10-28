Политика

ТАССТАССПрокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.
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Болгария выслала российского дипломата в рамках расследования дела о шпионаже

Эхо Москвы20:03

Что произошло за день: понедельник, 28 октября

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Болгария заявила о высылке российского дипломата

РИА Новости10:39

Болгария высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Коммерсантъ10:54

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РБК10:46

В Болгарии заявили о высылке российского дипломата

RT на русском11:22

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ТАСС11:10
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Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

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В регионе готовят программу модернизации первичного медицинского звена

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения является одной из задач, озвученных президентом Владимиром Путиным.
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И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»

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С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA

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Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»

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