Политика

ТАССТАССПрокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.
Читать в источнике
Комментировать211

Подробнее о событии

Прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже

РБК10:46

Турецкий поток может оказаться под угрозой после высылки российского дипломата из Болгарии

URA.Ru13:27

В Болгарии заявили о высылке российского дипломата

RT на русском11:22

Болгария высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Коммерсантъ10:54

Что произошло за день: понедельник, 28 октября

Интерфакс14:03

Болгария заявила о высылке российского дипломата

РИА Новости10:39

Болгария высылает российского дипломата

ТАСС11:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Кино

Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Rambler News Service 02:11
Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Ромы»

Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
МР7.ру 15:36
Происшествия

В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку

РИА Новости 13:30
Шоу-бизнес

Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле

Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.
Российская газета 11:52
Армия и оружие

США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.
РИА Новости 13:51
Гаджеты

Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro

Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Astera 05:55
Экономика

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Политика

Переговоры о транзите газа через Украину обречены на провал

В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям.
Московский Комсомолец 10:47
Армия и оружие

Силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 02:58
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском 07:05
Наука

Женщинам оказалось тяжелее бросить курить, чем мужчинам

В Монреале докладчики рассказали, что женщины вдвое реже склонны прекращать курить, чем мужчины.
Naked Science 12:45
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Коммерсантъ 13:50
Общество

Рязанский священник отстранен от службы после избиения жены

BFM.ru 03:38
Общество

Правительство распорядилось создать игорную зону в Ялте

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег».
RT на русском 04:18
Здоровье

Крым предложит на заседании президиума Госсовета РФ ряд инициатив в медицинской сфере

Закрепление в законодательстве статуса молодого специалиста, предложения, направленные на преодоление дефицита кадров в лечебных заведениях и ряд других предложений правительство Крыма вынесет на семинаре-совещании и расширенном заседании президиума Государственного совета РФ, которые пройдут в Калининграде.
ИА Крыминформ 08:12
Политика

Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января

27 стран Евросоюза согласились перенести дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.
Наша версия 09:42
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru 13:18
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных

"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Политика

Трамп назвал Зеленского президентом России

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Путешествия

Рады, что наш. Крым установил новый рекорд популярности

Туристический поток в Крым за неполные десять месяцев 2019 года превысил статистику посещений полуострова за весь прошлый год.
Уралинформбюро 08:42
Футбол

Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра

Спорт-Экспресс 13:13
Авто

Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize

Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Автоновости дня 05:24
Экономика

В России за год закрылось почти 700 тысяч юрлиц

В России за последний год закрылись 668 тысяч частных предприятий.
ТагилСити.ру 26 октября в 08:46
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 12:31
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей

Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.
Srnsk 15:27
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета 14:50
Здоровье

В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян

Замминистра подчеркнул, что соответствующий законопроект поможет продлить жизнь россиян и сократить потребление алкоголя в возрастной группе от 18 до 21 года.
URA.Ru 14:54
Политика

Страны Балтии планируют вытеснить российские СМИ с медиарынка

Северный совет намерен выделить до конца 2021 года около 300 тыс. долларов на финансирование русскоязычных СМИ Балтии, чтобы вытеснить с медиарынка российские средства массовой информации.
Клопс 15:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное