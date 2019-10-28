Политика

ТАССТАССПрокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.
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Прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже

РБК10:46

Что произошло за день: понедельник, 28 октября

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Болгария высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Коммерсантъ10:54

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РИА Новости10:39

Болгария высылает российского дипломата

ТАСС11:10
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Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.
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Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
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Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
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Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП

День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
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В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля

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Умер советский диссидент Владимир Буковский

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Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»

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Малкин подтвердил наличие гражданства США

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