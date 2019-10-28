Политика
ТАССПрокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.
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Общество
Мария Бутина прилетит в Барнаул
Уроженка Барнаула Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы США, 26 октября прибыла в Москву, и вскоре планирует отправиться в свой родной город.
Происшествия
Экс-мэру Владивостока следствие подгоняет автобусы
Всего, по данным следствия, за ремонт автобусов аффилированной компании было перечислено 54 млн руб. По мнению СКР, таким образом бюджету Владивостока был причинен материальный ущерб, при этом были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с муниципального рынка транспортных услуг.
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
Происшествия
Обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Спорт
WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября
Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч человек из-за пожаров
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за лесных пожаров. Об этом сообщил офис шерифа в округе Сонома.
Политика
Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым
Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
Футбол
Карпин скептически оценил шансы «Ростова» на победу в РПЛ
Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин оценил шансы своей команды на чемпионский титул по итогам текущего сезона.
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
Армия и оружие
Трамп похвастался ликвидацией аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп официально объявил о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
Политика
Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
Кино
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы на сиквел «Сияния»
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Футбол
Скауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»
Скауты нескольких английских клубов следили за игрой полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Политика
Лавров рассказал, какую фотографию считает одной из своих любимых
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИД РФ с Евгением Примаковым.
Фигурное катание
11-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила новый четверной прыжок
11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе в ледовом дворце "Хрустальный", исполнила на тренировке четверной тулуп.