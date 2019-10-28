Политика

ТАССТАССПрокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.
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Прокуратура Болгарии подозревает российского дипломата в шпионаже

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