В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, глава болгарской прокуратуры Сотир Цацаров (его заявление цитируют ТАСС и портал "Русская Болгария").

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Общество Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Политика Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.

Происшествия Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео Водитель Твит Рэндалл спал за рулем электрокара Tesla, когда машина ехала по платной трассе в Массачусетсе.

Авто В России начали принимать заказы на обновленный Lexus RX 10 сентября дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный кроссовер RX.

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Политика Грузии посоветовали вступать в НАТО без Абхазии и Южной Осетии В ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, которая внимательно изучит вопрос о признании геноцида южных осетин в 1920 году.

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