с чего всё началось

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Гаджеты Apple представила три новых iPhone Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Космос Ученые ищут первые звезды во Вселенной Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.

Наука Ученые впервые омолодили людей на уровне ДНК Американские ученые из Калифорнийского университета омолодили участников медицинского эксперимента лекарственными препаратами, снизив их биологический возраст на уровне ДНК.

Космос Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара Пожар на стартовой площадке на космодроме Танегасима в Японии привел к переносу запуска японского грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС, сообщило американское космическое агентство NASA.

Технологии Русская «шестерка»: в Петербурге разрабатывают модемы для сетей 6G Прототип модема для сетей 6G разрабатывается на базе лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ.

Экономика Россия увеличила экспорт водки на 14,7% Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Кино Назван самый провальный фильм в истории Голливуда Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).

Политика Польша предложила обучать украинских чиновников в своей дипакадемии Польша предлагает обучать украинских чиновников в своей Дипломатической академии, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, выступая в дипакадемии во вторник.

Шоу-бизнес Полина Гагарина показала, как загорает в бикини перед съемками Недавно на страничке Гагариной в Instagram появилось фото, на котором певица показала, как загорает перед съемками в бикини.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Футбол Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».

Гаджеты Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей Как известно, формальный анонс консоли Xbox Scarlett состоялся в июне, но тогда рассказали не особо много.

Политика Выигравший выборы в Мосгордуму депутат исчез, сообщили СМИ Победивший на выборах кандидат в Мосгордуму от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев исчез, пишет The Bell.

Политика СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.

Общество Минздрав заявил о широкой поддержке продажи алкоголя после 21 года Поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя людям до 21 года, Минздрав представил в марте.

Происшествия В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.

Происшествия Суд заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых Басманный суд Москвы во вторник вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка – братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

Политика Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.

Шоу-бизнес Самая молодая миллиардерша в мире сфотографировалась полностью голой Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер сфотографировалась голой со своим парнем, американским трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, для журнала Playboy.

Здоровье В Свердловской области растет смертность от онкологии В Свердловской области по сравнению с прошлым годом растет количество смертей от онкологических заболеваний.

Гаджеты В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.