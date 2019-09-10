Политика

РБКРБКПрокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
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с чего всё началось
Проведено 11 обысков, изъяты телефоны и документы, среди которых доклад от Малинова о геостратегической переориентации Болгарии в сторону России, сообщает Радио Болгария
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