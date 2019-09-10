Политика
РБКПрокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
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с чего всё началось
Проведено 11 обысков, изъяты телефоны и документы, среди которых доклад от Малинова о геостратегической переориентации Болгарии в сторону России, сообщает Радио Болгария.ИноСМИ09:31
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Прокуратура Болгарии обвинила пророссийского активиста в шпионаже на Россию
Московский Комсомолец09:59
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Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Космос
Ученые ищут первые звезды во Вселенной
Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.
Научная Россия вчера в 18:02
Культура
Защита Харви Вайнштейна уличила Гвинет Пэлтроу во лжи
Kinonews.ru 13:51
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Венесуэлы
REGNUM вчера в 15:49
Наука
Ученые впервые омолодили людей на уровне ДНК
Американские ученые из Калифорнийского университета омолодили участников медицинского эксперимента лекарственными препаратами, снизив их биологический возраст на уровне ДНК.
РЕН ТВ 07 сентября в 00:36
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Пожар на стартовой площадке на космодроме Танегасима в Японии привел к переносу запуска японского грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС, сообщило американское космическое агентство NASA.
Росбалт 18:40
Технологии
Русская «шестерка»: в Петербурге разрабатывают модемы для сетей 6G
Прототип модема для сетей 6G разрабатывается на базе лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ.
Известия 17:01
Экономика
Россия увеличила экспорт водки на 14,7%
Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
REGNUM 04:40
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика
Польша предложила обучать украинских чиновников в своей дипакадемии
Польша предлагает обучать украинских чиновников в своей Дипломатической академии, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, выступая в дипакадемии во вторник.
РИА Новости 13:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала, как загорает в бикини перед съемками
Недавно на страничке Гагариной в Instagram появилось фото, на котором певица показала, как загорает перед съемками в бикини.
Дни24 11:22
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Футбол
Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих
Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
Чемпионат 16:40
Гаджеты
Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей
Как известно, формальный анонс консоли Xbox Scarlett состоялся в июне, но тогда рассказали не особо много.
Игромания.ру 13:10
Политика
Выигравший выборы в Мосгордуму депутат исчез, сообщили СМИ
Победивший на выборах кандидат в Мосгордуму от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев исчез, пишет The Bell.
Газета.Ru 09:51
Политика
СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти
Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.
Ридус 02:42
Общество
Минздрав заявил о широкой поддержке продажи алкоголя после 21 года
Поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя людям до 21 года, Минздрав представил в марте.
РБК 11:45
Происшествия
В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Комсомольская правда 11:37
Происшествия
Суд заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых
Басманный суд Москвы во вторник вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка – братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Ведомости 15:26
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Политика
Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США
Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
ТАСС 01:04
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире сфотографировалась полностью голой
Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер сфотографировалась голой со своим парнем, американским трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, для журнала Playboy.
Lenta.ru 13:17
Здоровье
В Свердловской области растет смертность от онкологии
В Свердловской области по сравнению с прошлым годом растет количество смертей от онкологических заболеваний.
ФедералПресс 07:25
Гаджеты
В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV
Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
Astera 06:25
Авто
Volkswagen представил народный электрокар ID.3
Компания Volkswagen представила первый "народный" электрокар - хэтчбек ID.3. Это первая модель на базе платформы MEB, созданной специально для электрокаров.
Quto.ru 02:24